"Багато дітей втрачають життя". Світоліна не змогла стримати сліз через жорстоку атаку на "Охматдит"

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна, яка здобула свою четверту перемогу на Вімблдоні-2024 , заплакала на прес-конференції, говорячи про масований ракетний обстріл України сьогодні, 8 липня.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Ukrainian Tennis .

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Так, після гри тенісистка дала емоційний коментар. Вона розповіла, що їй було важко зосередитися на корті через страшні новини.

"Сьогодні неймовірно сумний день для всіх українців. Мені було дуже важко перебувати на корті і щось робити. Я просто хотіла бути у своїй кімнаті, просто бути там зі своїми емоціями, з усім цим....", - поділилася Світоліна.

Також вона зазначила, що сьогодні вона нічого не хотіла робити.

"Це важко пояснити, я думаю, тому що, звісно, для нас, українців, це дуже близько до серця і дуже чутлива тема, дуже чутливі емоції, які ми відчуваємо кожного дня. Але сьогодні був один із тих днів, коли це було ще складніше, тому що ракета впала на лікарню, дитячу лікарню", - сказала спортсменка.

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Еліна додала, що дуже боляче дивитися на жахливі кадри наслідків російського ракетного удару по медичному закладу столиці.

"Так багато дітей втрачають свої життя...Так, сьогодні був дуже важкий день", - підсумувала вона.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Еліна Світоліна зіграла матч з китаянкою Сінь Ю Ван в межах 1/8 фіналу Вімблдона - тенісистка вийшла з траурною стрічкою.

Таким чином спортсменка привернула увагу світової спільноти до ранкової атаки на дитячу лікарню “Охматдит” у Києві.

У результаті українка виграла у суперниці з рахунком 6:2, 6:1 і пройшла в 1/4 фіналу.