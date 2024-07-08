"Много детей теряют жизнь". Свитолина не смогла сдержать слез из-за жестокой атаки на "Охматдет"

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина, одержавшая свою четвертую победу на Уимблдоне-2024 , заплакала на пресс-конференции, говоря о массированном ракетном обстреле Украины сегодня, 8 июля.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Ukrainian Tennis .

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Так, после игры теннисистка дала эмоциональный комментарий. Она рассказала, что ей было трудно сосредоточиться на корте из-за страшных новостей.

"Сегодня невероятно печальный день для всех украинцев. Мне было очень трудно находиться на корте и что-то делать. Я просто хотела быть в своей комнате, просто быть там со своими эмоциями, со всем этим....", - поделилась Свитолина.

Также она отметила, что сегодня она ничего не хотела делать.

"Это трудно объяснить, я думаю, потому что, конечно, для нас, украинцев, это очень близко к сердцу и очень чувствительная тема, очень чувствительные эмоции, которые мы испытываем каждый день. Но сегодня был один из тех дней, когда это было еще сложнее, потому что ракета упала на больницу, детскую больницу", - сказала спортсменка.

Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Элина добавила, что очень больно смотреть на ужасные кадры последствий российского ракетного удара по медицинскому учреждению столицы.

"Так много детей теряют свои жизни...Да, сегодня был очень тяжелый день", - подытожила она.

Напомним, в понедельник, 8 июля, Элина Свитолина сыграла матч с китаянкой Синь Ю Ван в рамках 1/8 финала Уимблдона - теннисистка вышла с траурной лентой.

Таким образом спортсменка привлекла внимание мирового сообщества к утренней атаке на детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

В итоге украинка выиграла у соперницы со счетом 6:2, 6:1 и прошла в 1/4 финала.