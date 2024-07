Вімблдон-2024: Світоліна в траурі розтрощила китаянку та вийшла в чвертьфінал

Вімблдон-2024, 4-й раунд, жінки

Світоліна – Ван – 2:0 (6:2, 6:1)

Остання представниця України на трав'яному мейджорі розпочала матч у хорошому темпі. Вона швидко взяла два гейми на власних подачах, а потім оформила й перший брейк – "під нуль". Світоліна посилила тиск і вже у восьмому геймі вдруге взяла подачу китаянку та закрила сет.

Українська тенісистка повністю домінувала в першій партії, завершивши її всього за 25 хвилин. Вона виконала 4 ейси, уникла подвійних помилок і вийшла на 81% першої подачі. Ван же припустилася аж 11-ти невимушених помилок проти всьох двох в опонентки.

На старті другого сету китайська тенісистка спробувала перехопити ініціативу. Вона намагалася нав'язати конкуренцію Світоліній, але незабаром українка змусила суперницю помилятися знов. Ключовим став третій гейм, коли на подачі Ван тричі рахунок був рівним (40:40), але вітчизняна спортсменка таки оформила брейк.

Після цього Світоліну було не зупинити. Вона не віддала китаянці жодного гейму та зі ще одним брейком закрила партію за 30 хвилин. У наступному колі українська тенісистка зустрінеться з представницею Казахстану Єленою Рибакіною.

Superb Svitolina



No.21 seed @ElinaSvitolina powers her way into a third #Wimbledon quarter-final easing past Xinyu Wang 6-2, 6-1 pic.twitter.com/ADQUgZvFg1