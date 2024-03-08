"Багато чого пробувала": Даша Астаф'єва вперше відповіла, чи були в неї залежності

Співачка, волонтерка та зірка Playboy Даша Астаф'єва вперше розповіла, чи мала вона залежності. Артистка зізналася, що ніколи про це не казала раніше, але нині вона усвідомлює, наскільки цінне життя.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), чесною відповіддю на питання про залежності Астаф'єва поділилася у новому інтерв'ю Еммі Антонюк, яке вже вийшло на її YouTube-каналі "Це ніхто не буде дивитись".

"Не хочу строїти святу людину"

"Я не хочу заглиблюватись в цю тему, але і не хочу з тебе строїти святу людину. Я пробувала дуже багато всього в житті, але я впевнена, що шлях світла, шлях великих цілей і мети життєвої, він не сумісний з оцими випробуваннями", - сказала Астаф'єва.

"Подивись на людей, які постійно щось вживають. Ти їх завжди можеш відрізнити, в них завжди відговорки, в них завжди немає певної позиції, в них дуже розмиті обрії, немає чіткості персони. Ти можеш просто озирнутися на мою творчість, коли я зникала з радарів, оце були часи моєї залежності", - додала вона.

За словами зірки, тоді вона ходила коли до психоаналітика й лікувалася від метеозалежності. Також Астаф'єва висловилася про шкоду інших залежностей. Вона зазначила, що за "момент кайфу" потрібно "заплатити тисячі моментів, аби прийти в нормальний психічний стан".

Астаф'єва розповіла, чи були в неї залежності (скріншот)

"І коли ти розумієш, що ти втрачаєш тижні, бо в тебе сів голос і ти не можеш ходити на заняття по вокалу, ти не можеш читати, не можеш ще щось робити, тобі хочеться лишитися вдома, не таке вже і важливе те, що ти робиш. І так більша частина життя", - пояснила зірка.

Астаф'єва розповіла, що читала багато книжок та дивилася документальні фільми про залежності, також вона говорила про це з психоаналітиком. І він їй сказав, що для того, аби позбавитись залежності, потрібно позбавитися людей, які перебувають у цьому колі залежності.

Що співачка думає про залежності (фото: instagram.com/da_astafieva)

"І зараз я розумію, що це дійсно дуже велика плата за те що, ти будеш мати своє життя в своїх руках. І для мене зараз, коли почалась війна, я розумію: блін, як хочеться жити, як хочеться багато побачити ще в житті, спробувати. Ну те, що попереду, і воно краще за оці секунди кайфу, дійсно. Блін, я перший раз в житті про це говорю", - зізналася зірка.