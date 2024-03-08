Каменських вперше за довгий час публічно заговорила про Потапа (фото)

Співачка Настя Каменських, яка повернулася до України з Колумбії, вперше за довгий час публічно заговорила про свого чоловіка - продюсера Олексія Потапенка (Потапа). Як виявилося, її обранець досі за кордоном, але він не залишив її без подарунка на 8 березня.

Що Потап подарував дружині

Співачка похизувалася букетом тюльпанів та навіть "тегнула" Потапа у Stories. Ймовірно, так Каменських хотіла спростувати усі чутки про розлучення з чоловіком, адже зірковій парі вже давно приписують у мережі проблеми у стосунках.

На тлі цього співачка рідко робила спільні дописи з чоловіком. І навіть якщо вона публікувала контент із ним, то не "тегала" його нік в Instagram та не ділилася почуттями.

Каменських похизувалася подарунком від Потапа (скріншот)

А у новому дописі, для якого співачка позувала з букетом. В описі до фото Каменських заговорила про любов до себе.

"Бути собою, любити та цінувати себе понад усе. Ламати стереотипи, виходити за рамки та не боятися мріяти і проявляти свої найпотаємніші "Я". Не чекати від когось вчинків, а мати достатньо внутрішньої сміливості, щоб діяти та досягати вершин. Рухатись вперед і не боятись засуджень", - написала зірка.



"Бо ми у себе такі одні: дуже різні, але прекрасні у кожному прояві. Робіть собі свято щодня. Адже кожен новий день прожитого життя - це вже найкращий привід сказати собі "дякую" та посміхнутися своєму відображенню", - додала вона.

Нова світлина Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

На цьому подарунки від Потапа не закінчилися. Потім Каменських передали подушку з малюнком. Але замість квітів та інших візерунків на подарунку було надруковано фото обранця співачки.

Цей презент насмішив Каменських. Вона була здивована та не могла зупинити сміх.

Каменських показала подарунок від Потапа (скріншоти)