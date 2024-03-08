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Каменських вперше за довгий час публічно заговорила про Потапа (фото)

П'ятниця 08 березня 2024 17:43
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Каменських вперше за довгий час публічно заговорила про Потапа (фото) Де зараз Потап і Каменських (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Настя Каменських, яка повернулася до України з Колумбії, вперше за довгий час публічно заговорила про свого чоловіка - продюсера Олексія Потапенка (Потапа). Як виявилося, її обранець досі за кордоном, але він не залишив її без подарунка на 8 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Каменських.

Що Потап подарував дружині

Співачка похизувалася букетом тюльпанів та навіть "тегнула" Потапа у Stories. Ймовірно, так Каменських хотіла спростувати усі чутки про розлучення з чоловіком, адже зірковій парі вже давно приписують у мережі проблеми у стосунках.

На тлі цього співачка рідко робила спільні дописи з чоловіком. І навіть якщо вона публікувала контент із ним, то не "тегала" його нік в Instagram та не ділилася почуттями.

Каменських вперше за довгий час публічно заговорила про Потапа (фото)

Каменських похизувалася подарунком від Потапа (скріншот)

А у новому дописі, для якого співачка позувала з букетом. В описі до фото Каменських заговорила про любов до себе.

"Бути собою, любити та цінувати себе понад усе. Ламати стереотипи, виходити за рамки та не боятися мріяти і проявляти свої найпотаємніші "Я". Не чекати від когось вчинків, а мати достатньо внутрішньої сміливості, щоб діяти та досягати вершин. Рухатись вперед і не боятись засуджень", - написала зірка.

"Бо ми у себе такі одні: дуже різні, але прекрасні у кожному прояві. Робіть собі свято щодня. Адже кожен новий день прожитого життя - це вже найкращий привід сказати собі "дякую" та посміхнутися своєму відображенню", - додала вона.

Каменських вперше за довгий час публічно заговорила про Потапа (фото)

Нова світлина Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

На цьому подарунки від Потапа не закінчилися. Потім Каменських передали подушку з малюнком. Але замість квітів та інших візерунків на подарунку було надруковано фото обранця співачки.

Цей презент насмішив Каменських. Вона була здивована та не могла зупинити сміх.

Каменських вперше за довгий час публічно заговорила про Потапа (фото)

Каменських вперше за довгий час публічно заговорила про Потапа (фото)

Каменських показала подарунок від Потапа (скріншоти)

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, що Каменських спантеличила мережу несподіваним відео з Потапом.

Окрім цього, раніше Єфросиніна чесно сказала, що думає про 8 березня.

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