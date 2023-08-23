"Багатий" запах, як у дорогих готелях: який спосіб допоможе досягти стійкого аромату в шафі

Витратні способи

Найпростіший варіант – купити дорогий кондиціонер для білизни, саше для шафи, спеціальні ароматизовані мішечки.

Але такі засоби мають два важливі мінуси. По-перше, ціна. Якщо засіб справді якісний, то вартість у спеціалізованому магазині чи на інтернет-порталах буде досить високою.

По-друге, стійкість запаху. На жаль, навіть найвища ціна не гарантує вам тривалість ефекту. Якісний кондиціонер допомагає зберегти свіжий аромат постільних речей та рушників в середньому на 2-3 тижні.

А з повсякденним одягом ситуація буде гірша – лише кілька днів.

Саше та спеціальні ароматизовані подушечки зазвичай ефективні не більше кількох тижнів. І для великої шафи таких предметів знадобиться чимало.

Ефірні олії

В інтернеті можна зустріти безліч порад про використання ефірних олій - капнути на папір, серветку, поставити блюдце в шафу. Такий засіб більш бюджетний та запах дійсно триматиметься дуже довго.

Але й тут є безліч мінусів. По-перше, сам аромат. Запах хвої або евкаліпта, безперечно, дуже приємний. Але одяг швидко вбиратиме ці аромати, і ви в гостях будете пахнути "як кондиціонер для білизни" або аромалампа. На жаль, запахи ефірних олій здатні перебити навіть найстійкіші парфуми.

По-друге, поставити блюдце або зробити конуси із серветки - дуже клопітне заняття. І є ризик, що олія потрапить на ваш одяг або ліжко.

Використовувати таку олію варто лише у поєднанні з чимось ще, наприклад, спиртом. І закривати в такий посуд, який не загрожуватиме виведенням плям з одягу.

Найбільш бюджетний лайфхак

Наші мами та бабусі використовували дуже простий спосіб, який дозволяв забезпечити приємний аромат речам у шафі на тривалий час. Це - косметичне мило.

Його за часів СРСР "діставали" або привозили з-за кордону і розкладали на полицях, переважно під білизною та одягом. І варто відзначити, аромат лаванди або хвої тримався часом роками.

Використовувати мило можна і зараз. Потрібно підібрати запах, який вам до душі та розкласти ароматні шматки на полицях. Бажано, щоб мило при цьому було у спеціальному папері чи упаковці, інакше запах вивітриться дуже швидко.

А ще можна натерти мило на тертці, скласти у маленькі мішечки з тканини та розмістити у різних частинах шафи.

Мило швидко підсихає і втрачає свій аромат, але такий мішечок можна буде раз на 10 днів дістати, збризкати водою, і він знову буде приємно пахнути.

Ще один бюджетний варіант – засушені трави. Збираємо ті, які мають найприємніші аромати та розкладаємо по спеціальних мішечках із тканини. Запах триматиметься дуже довго.

Для таких мішечків чудово підходить м'ята, меліса, гвоздика, мускатний горіх, лаванда. Ще можна натерти цедру лимона, апельсина або навіть мандарина, висушити її та скласти у такий мішечок.

Найефективніший спосіб зберегти свіжість білизни та одягу надовго – комбінація різних засобів. Тобто, прання з ароматним кондиціонером, сушіння та зберігання у шафі, де є мішечки чи мило.

І не забувайте, що уникнути неприємного запаху затхлості та вогкості в шафі вам допоможе звичайне прибирання – полиці та стінки шафи потрібно хоча б раз на місяць протирати вологою серветкою. І можна додавати при прибиранні приємні ароматизовані засоби.