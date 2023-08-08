Можна наробити лиха: що не можна мити та прати кисневим порошком

Звичайний пральний порошок не завжди може впоратися з виведенням складних плям. Тому багато хто використовує кисневий порошок, який ефективно відбілює та виводить стійкі плями з одягу та інших поверхонь.

Що не можна мити і прати кисневим порошком - читайте на Styler.

Що таке кисневий порошок

Перкарбонат натрію (кисневий порошок) - це екологічні та безпечні для людини й природи маленькі білі гранули. Вони майже не мають запаху та добре розчиняються у гарячій воді.

Таку речовину можна часто зустріти у складах синтетичних мийних засобів. Там сполука використовується задля відбілювання.

Як користуватися кисневим порошком

Часто кисневий порошок застосовуються для відбілювання речей і видалення плям. Його можна застосовувати як для ручного, так і для механічного прання в пральній машинці:

для сильних забруднень 3-4 ложки засобу додають у відсік для прального порошку в пральній машинці

для ручного прання розчиніть 1-2 столових ложки засобу разом із пральним порошком в гарячій воді та замочіть речі на кілька годин

щоб вивести забруднення насипте кисневий порошок на забруднену ділянку та залийте гарячою водою. Потім одяг залишають на кілька годин та перуть у пральній машинці

Важливо, що кисневий порошок ефективніший при розчиненні у гарячій воді. Його сполуки починають активуватися за температури від 40°C, а для видалення сильних забруднень розчиняють засіб водою від 60-95°C.

Що не можна прати кисневим порошком

Кисневим порошком забороняється прати одяг із таких матеріалів, як вовна та шовк. Не наносьте засіб на речі, які мають прикраси зі шкіри та шкірозамінника. Все тому, що вони можуть пошкодитись.

Така сама ситуація може скластися з дерев'яними ґудзиками. Краще прати їх іншими речовинами.

До того ж такий порошок використовують для чистки різних предметів побуту. Йдеться про поверхні в кімнатах, килимки, плитку для приготування їжі.

Однак, не всі місця в домі можна обробляти таким засобом. Зокрема, лінолеум та предмети, зроблені з алюмінію. Категорично не можна, щоб порошок потрапив на лаковані та поліровані поверхні.

Коли миєте щось кисневим порошком, обов'язково одягайте рукавички, аби не було алергії, опіків чи інших побічних реакцій.