"Богатый" запах, как в дорогих гостиницах: какой способ поможет достичь стойкого аромата в шкафу

Затратные способы

Самый простой вариант - купить дорогой кондиционер для белья, саше для шкафа, специальные ароматизированные мешочки.

Но у таких средств есть два важных минуса. Во-первых, цена. Если средство действительно качественное, то стоимость в специализированном магазине или на интернет-порталах будет довольно высокая.

Во-вторых, стойкость запаха. Увы, даже высокая цена не гарантирует вам длительность эффекта. Качественный кондиционер помогает сохранить свежий аромат постельных принадлежностей и полотенец в среднем на 2-3 недели.

А с повседневной одеждой ситуация будет похуже - всего несколько дней.

Саше и специальные ароматизированные подушечки обычно эффективны не более нескольких недель. И для большого шкафа таких предметов понадобится довольно много.

Эфирное масло

В интернете можно встретить множество советов об использовании эфирных масел - капнуть на бумагу, салфетку, поставить блюдце в шкаф. Такое средство более бюджетное и запах действительно будет держаться очень долго.

Но и тут есть масса минусов. Во-первых, сам аромат. Запах хвои или эвкалипта, несомненно, очень приятен. Но одежда будет быстро впитывать эти ароматы, и вы в гостях будете пахнуть "как кондиционер для белья" или арома-лампа. Увы, запахи эфирных масел способны перебить даже самые стойкие духи.

Во-вторых, поставить блюдце или сделать конусы из салфетки - очень хлопотное занятие. И есть риск, что масло попадет на вашу одежду или постель.

Использовать такое масло стоит только в сочетании с чем-то еще, например, спиртом. И закрывать в такую посуду, которая не будет грозить вам выведением пятен с одежды.

Самый бюджетный лайфхак

Наши мамы и бабушки использовали очень простой способ, который позволял обеспечить приятный аромат вещам в шкафу на продолжительный период времени. Это - косметическое мыло.

Его во времена СССР "доставали" или привозили из-за границы и раскладывали на полках, в основном под бельем и одеждой. И стоит отметить, аромат лаванды или хвои держался порой годами.

Использовать мыло можно и сейчас. Нужно подобрать запах, который вам по душе и разложить ароматные куски на полках. Желательно, чтобы мыло при этом было в специальной бумаге или упаковке, иначе запах выветрится очень быстро.

А еще можно натереть мыло на терке, сложить в маленькие мешочки из ткани и разместить в разных частях шкафа.

Мыло быстро подсыхает и теряет свой аромат, но такой мешочек можно будет раз в 10 дней достать, сбрызнуть водой, и он снова будет приятно пахнуть.

Еще один бюджетный вариант - засушенные травы. Собираем те, которые имеют самые приятные ароматы и раскладываем по специальным мешочкам из ткани. Запах будет держаться очень долго.

Для таких мешочков отлично подходит мята, мелисса, гвоздика, мускатный орех, лаванда. Еще можно натереть цедру лимона, апельсина или даже мандарина, высушить ее и сложить в такой мешочек.

Самый эффективный способ сохранить свежесть белья и одежды надолго - комбинация разных средств. То есть, стирка с ароматным кондиционером, сушка и хранение в шкафу, где есть мешочки или мыло.

И не забывайте, что избежать неприятного запаха затхлости и сырости в шкафу вам поможет обычная уборка - полки и стенки шкафа нужно хотя бы раз в месяц протирать влажной салфеткой. И можно добавлять при уборке приятные ароматизированные средства.