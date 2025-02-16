BAFTA-2025: повний список переможців престижної премії

Повний список переможців BAFTA-2025

"Найкращий актор другого плану" - Кіран Калкін, "Реальний біль"

- Кіран Калкін, "Реальний біль" "Найкраща актриса другого плану" - Зої Салдана, "Емілія Перес"

- Зої Салдана, "Емілія Перес" "Найкращий акторський склад" - "Анора"

- "Анора" "Найкращий іноземний фільм" - "Емілія Перес"

"Найкращий звук" - "Дюна 2"

- "Дюна 2" "Найкращі візуальні ефекти" - "Дюна 2"

- "Дюна 2" "Найкращий оригінальний сценарій" - Джессі Айзенберг, "Реальний біль"

- Джессі Айзенберг, "Реальний біль" "Найкращий саундтрек" - Деніел Блумберг, "Бруталіст"

- Деніел Блумберг, "Бруталіст" "Найкращий адаптований сценарій" - "Конклав"

"Найкращий анімаційний фільм" - "Уоллес та Громіт"

- "Уоллес та Громіт" "Найкращий монтаж" - "Конклав"

- "Конклав" "Найкраща операторська робота" - Лу Кроулі, "Бруталіст"

- Лу Кроулі, "Бруталіст" "Найкращий документальний фільм" - "Супермен: Історія Крістофера Ріва"

- "Супермен: Історія Крістофера Ріва" "Найкращий короткометражний фільм" - "Камінь, ножиці, папір"

- "Камінь, ножиці, папір" "Найкращий макіяж/зачіски" - "Субстанція"

"Найкращий дизайн костюмів" - "Зла: Казка про відьму Заходу. Частина 1"

Нагадаємо, що серед лауреатів премії BAFTA опинилася стрічка "Камінь, папір, ножиці" режисера Франца Бьома, присвячена повномасштабному вторгненню в Україну. Головну роль у фільмі виконав український актор Олександр Рудинський.

Стрічка здобула перемогу в категорії "Найкращий британський короткометражний фільм".

Це вже не перший раз, коли кіно про Україну відзначають на BAFTA. У 2024 році нагороду в номінації "Найкращий документальний фільм" отримала стрічка українського режисера Мстислава Чернова - "20 днів у Маріуполі".

Основні факти про премію BAFTA

Британська академія кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) - це провідна організація, що відзначає досягнення у світі кіно, телебачення та ігор. Премія BAFTA є однією з найпрестижніших нагород у світовій індустрії розваг, часто розглядаючись як британський аналог "Оскара".

Хоча BAFTA має британське коріння, її нагороди відзначають як британські, так і міжнародні роботи, підкреслюючи глобальний вплив кіно та ТБ.

Окрім нагород, BAFTA активно займається підтримкою нових талантів через освітні програми, майстер-класи, стипендії та менторські ініціативи, сприяючи розвитку індустрії.

Перемога на BAFTA є знаковою подією для кінематографістів та телевізійників, підвищуючи їхній міжнародний профіль та відкриваючи нові можливості для кар'єрного зростання.

У різні роки перемогу здобували такі легендарні фільми, як "Список Шиндлера", "Володар перснів: Повернення короля", "Місячне сяйво", "1917", а лауреатами премії ставали зірки світового кінематографа, серед яких Марлон Брандо, Кетрін Гепберн, Меріл Стріп, Джуді Денч та інші.