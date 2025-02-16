BAFTA-2025: полный список победителей престижной премии

16 февраля состоялась 78-ая церемония вручения премии BAFTA, где Британская академия кино- и телевизионного искусства объявила лучшие проекты года.
РБК-Украина (проект Styler) собрало полный список победителей этого года.
Напомним, что среди лауреатов премии BAFTA оказалась лента "Камень, бумага, ножницы" режиссера Франца Бёма, посвященная полномасштабному вторжению в Украину. Главную роль в фильме исполнил украинский актер Александр Рудинский.
Лента одержала победу в категории "Лучший британский короткометражный фильм".
Это уже не первый раз, когда кино об Украине отмечают на BAFTA. В 2024 году награду в номинации "Лучший документальный фильм" получила лента украинского режиссера Мстислава Чернова - "20 дней в Мариуполе".
Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) - это ведущая организация, отмечающая достижения в мире кино, телевидения и игр. Премия BAFTA является одной из самых престижных наград в мировой индустрии развлечений, часто рассматриваясь как британский аналог "Оскара".
Хотя BAFTA имеет британские корни, ее награды отмечают как британские, так и международные работы, подчеркивая глобальное влияние кино и ТВ.
Кроме наград, BAFTA активно занимается поддержкой новых талантов через образовательные программы, мастер-классы, стипендии и менторские инициативы, способствуя развитию индустрии.
Победа на BAFTA является знаковым событием для кинематографистов и телевизионщиков, повышая их международный профиль и открывая новые возможности для карьерного роста.
В разные годы победу одерживали такие легендарные фильмы, как "Список Шиндлера", "Властелин колец: Возвращение короля", "Лунный свет", "1917", а лауреатами премии становились звезды мирового кинематографа, среди которых Марлон Брандо, Кэтрин Хепберн, Мерил Стрип, Джуди Денч и другие.
К слову, ранее мы писали, что фильм о войне в Украине с Александром Рудинским получил премию BAFTA.