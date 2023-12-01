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Бабуся під Києвом порівняла Другу світову війну та вторгнення росіян. Неймовірно тепле відео

Фото: Бабуся Надя із Київської області пережила Другу світову війну (facebook.com/gorovyi.ruslan)
Автор: Людмила Жукова

86-річна бабуся Надя живе на Київщині, вона пережила Другу світову війну і зараз живе у своєму приватному будинку біля столиці. Вона вже сліпа, майже не ходить, але зберігає бадьорість духу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на YouTube-відео волонтера Руслана Горового.

Історія бабусі Наді

Зазначимо, що з Русланом літня жінка вже знайома давно, він привозив дрова всім нужденним у Київській області. Бабуся Надя серед них.

Вона розповіла, що під час початку повномасштабного вторгнення росіян вона із сім'єю виїжджала з рідного села - до Хмельницької області.

"Мене дітки взяли, не кинули мене", - сказала вона.

Бабуся Надя не тужить (Скриншот)

За її словами, росіяни так бомбили село, що все гуло. Сама Надя 1937 року народження. Другу світову війну вона застала дитиною. З її слів, тоді не було такого, як зараз.

"Я пам'ятаю ту війну. Вона була не така страшна. Там не кидали гранати. Тоді воювали гвинтівками, а з неба нічого не летіло", - розповіла бабуся.

Реакція українців на відео

У коментарях до відео українці побажали бабі Наді здоров'я та висловили жаль, що їй доводиться таке переживати.

  • Яка доля у людини! Дитинство з війною пройшло і на старість прийшлося таке нещастя переживати ... Здоров'я бабусі і дожити до Перемоги. Вам, Руслане, велика подяка за всі добрі справи, за допомогу, за милосердя.... Слава Богу, що є такі люди як ви!
  • Яка тепла бабуся! І яке непросте життя і на початку, і в кінці!
  • Ото баба Надя з вогником. Не журиться, діда хоче ого-го.
  • Дякую Руслане! Наше ставлення до слабких відрізняє нас.

Як ми раніше писали, відомий співак розповів, як його бабуся на Уралі підтримує Україну в оточенні "шалених зомбі".

До цього акушерка із Луганщини вразила історією про порятунок військових.

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