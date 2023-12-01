Бабушка под Киевом сравнила Вторую мировую войну и вторжение россиян. Неимоверно теплое видео

История бабушки Нади

Отметим, что с Русланом пожилая женщина уже знакома давно, он привозил дрова всем нуждающимся в Киевской области. Бабушка Надя в их числе.

Она рассказала, что во время начала полномасштабного вторжения россиян она с семьей выезжала из родного села - в Хмельницкую область.

"Меня детки взяли, не кинули меня", - сказала она.

Бабушка Надя не унывает (Скриншот)

По ее словам, россияне так бомбили село, что все гудело. Сама Надя 1937 года рождения. Вторую мировую войну она застала ребенком. По ее словам, тогда не было такого, как сейчас.

"Я помню ту войну. Она была не такая страшная. Там не кидали гранаты. Тогда воевали винтовками, а с небес ничего не летело", - рассказала бабушка.

Реакция украинцев на видео

В комментариях к видео украинцы пожелали бабе Наде здоровья и выразили сожаление, что ей приходится такое переживать.