ua en ru
Пт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бабуся під Києвом порівняла Другу світову війну та вторгнення росіян. Неймовірно тепле відео

Київська область, П'ятниця 01 грудня 2023 16:29
UA EN RU
Бабуся під Києвом порівняла Другу світову війну та вторгнення росіян. Неймовірно тепле відео Фото: Бабуся Надя із Київської області пережила Другу світову війну (facebook.com/gorovyi.ruslan)
Автор: Людмила Жукова

86-річна бабуся Надя живе на Київщині, вона пережила Другу світову війну і зараз живе у своєму приватному будинку біля столиці. Вона вже сліпа, майже не ходить, але зберігає бадьорість духу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на YouTube-відео волонтера Руслана Горового.

Історія бабусі Наді

Зазначимо, що з Русланом літня жінка вже знайома давно, він привозив дрова всім нужденним у Київській області. Бабуся Надя серед них.

Вона розповіла, що під час початку повномасштабного вторгнення росіян вона із сім'єю виїжджала з рідного села - до Хмельницької області.

"Мене дітки взяли, не кинули мене", - сказала вона.

Бабуся під Києвом порівняла Другу світову війну та вторгнення росіян. Неймовірно тепле відеоБабуся Надя не тужить (Скриншот)

За її словами, росіяни так бомбили село, що все гуло. Сама Надя 1937 року народження. Другу світову війну вона застала дитиною. З її слів, тоді не було такого, як зараз.

"Я пам'ятаю ту війну. Вона була не така страшна. Там не кидали гранати. Тоді воювали гвинтівками, а з неба нічого не летіло", - розповіла бабуся.

Реакція українців на відео

У коментарях до відео українці побажали бабі Наді здоров'я та висловили жаль, що їй доводиться таке переживати.

  • Яка доля у людини! Дитинство з війною пройшло і на старість прийшлося таке нещастя переживати ... Здоров'я бабусі і дожити до Перемоги. Вам, Руслане, велика подяка за всі добрі справи, за допомогу, за милосердя.... Слава Богу, що є такі люди як ви!
  • Яка тепла бабуся! І яке непросте життя і на початку, і в кінці!
  • Ото баба Надя з вогником. Не журиться, діда хоче ого-го.
  • Дякую Руслане! Наше ставлення до слабких відрізняє нас.

Як ми раніше писали, відомий співак розповів, як його бабуся на Уралі підтримує Україну в оточенні "шалених зомбі".

До цього акушерка із Луганщини вразила історією про порятунок військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні