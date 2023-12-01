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Бабушка под Киевом сравнила Вторую мировую войну и вторжение россиян. Неимоверно теплое видео

Киевская область, Пятница 01 декабря 2023 16:29
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Бабушка под Киевом сравнила Вторую мировую войну и вторжение россиян. Неимоверно теплое видео Фото: Бабушка Надя из Киевской области пережила Вторую мировую войну (facebook.com/gorovyi.ruslan)
Автор: Людмила Жукова

86-летняя бабушка Надя живет в Киевской области, она пережила Вторую мировую войну и сейчас живет в своем частном доме возле столицы. Она уже слепая, практически не ходит, но сохраняет бодрость духа.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-видео волонтера Руслана Горового.

История бабушки Нади

Отметим, что с Русланом пожилая женщина уже знакома давно, он привозил дрова всем нуждающимся в Киевской области. Бабушка Надя в их числе.

Она рассказала, что во время начала полномасштабного вторжения россиян она с семьей выезжала из родного села - в Хмельницкую область.

"Меня детки взяли, не кинули меня", - сказала она.

Бабушка под Киевом сравнила Вторую мировую войну и вторжение россиян. Неимоверно теплое видео

Бабушка Надя не унывает (Скриншот)

По ее словам, россияне так бомбили село, что все гудело. Сама Надя 1937 года рождения. Вторую мировую войну она застала ребенком. По ее словам, тогда не было такого, как сейчас.

"Я помню ту войну. Она была не такая страшная. Там не кидали гранаты. Тогда воевали винтовками, а с небес ничего не летело", - рассказала бабушка.

Реакция украинцев на видео

В комментариях к видео украинцы пожелали бабе Наде здоровья и выразили сожаление, что ей приходится такое переживать.

  • Яка доля у людини! Дитинство з війною пройшло і на старість прийшлося таке нещастя переживати ... Здоров'я бабусі і дожити до Перемоги. Вам, Руслане, велика подяка за всі добрі справи, за допомогу, за милосердя.... Слава Богу, що є такі люди як ви!
  • Яка тепла бабуся! І яке непросте життя і на початку, і в кінці!
  • Ото баба Надя з вогником. Не журиться, діда хоче ого-го.
  • Дякую Руслане! Наше ставлення до слабких відрізняє нас.

Как мы ранее писали, известный певец рассказал, как его бабушка на Урале поддерживает Украину в окружении "бешеных зомби".

До этого акушерка из Луганщины поразила историей о спасении военных.

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