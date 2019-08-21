Бабуся на гіроскутері вийшла на новий рівень: мережу "підірвало" відео із Запоріжжя

У Запоріжжі живе дуже сучасна бабуся
Бабуся на гіроскутері, що розсікає по вулицях Запоріжжя, буквально "підірвала" мережу кілька місяців тому. Тепер же пенсіонерка вийшла на новий рівень - вона долучає маленьку онучку до незвичних прогулянок.
Нещодавно в Instagram виклали відео, на якому бабуся, що впевнено стоїть на електротранспорті, вигулює дитину в колясці.
Варто відзначити, що стиль одягу цієї жінки помітно відрізняється від тієї, яку зняли на відео ще в квітні. Цілком імовірно, що це інша пенсіонерка, і таких просунутих бабусь в Запоріжжі тепер двоє.
Бабуся на гіроскутері у Запоріжжі (відео: instagram.com/its_zp/)
Користувачі мережі оцінили незвичайне ноу-хау. Втім, дехто все ж таки хвилюється за безпеку жінки. А деякі кажуть, що на таких прогулянках бачать бабусю з онукою регулярно.
Скрін: instagram.com/its_zp/
Пропонуємо згадати попередні пригоди бабусі на гіроскутері в Запоріжжі і знайти відмінності.
Бабуся на гироскутере у Запоріжжі (відео: YouTube/ТСН)
До речі, забавне музичне звернення до Володимира Зеленського, яке записав відомий блогер, журналіст і музикант, "порвало" мережу.