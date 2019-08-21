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Бабуся на гіроскутері вийшла на новий рівень: мережу "підірвало" відео із Запоріжжя

STYLERКурйози    21.08.2019 - 11:19
Бабуся на гіроскутері вийшла на новий рівень: мережу "підірвало" відео із Запоріжжя
Бабуся на гіроскутері в Запоріжжі (колаж: РБК-Україна)

У Запоріжжі живе дуже сучасна бабуся

Бабуся на гіроскутері, що розсікає по вулицях Запоріжжя, буквально "підірвала" мережу кілька місяців тому. Тепер же пенсіонерка вийшла на новий рівень - вона долучає маленьку онучку до незвичних прогулянок.

Нещодавно в Instagram виклали відео, на якому бабуся, що впевнено стоїть на електротранспорті, вигулює дитину в колясці.

Варто відзначити, що стиль одягу цієї жінки помітно відрізняється від тієї, яку зняли на відео ще в квітні. Цілком імовірно, що це інша пенсіонерка, і таких просунутих бабусь в Запоріжжі тепер двоє.

Бабуся на гіроскутері у Запоріжжі (відео: instagram.com/its_zp/)

Користувачі мережі оцінили незвичайне ноу-хау. Втім, дехто все ж таки хвилюється за безпеку жінки. А деякі кажуть, що на таких прогулянках бачать бабусю з онукою регулярно.

  • Кожен день її бачимо, завжди малу так катають, а старший у цей час гуляє. Поки батьки на роботі з дітьми, в цьому немає нічого дивного вже. Бабуся молодець.
  • Мері Поппінс вже не та...
  • Я один в передчутті падіння?
  • Гостя з майбутнього...

Бабуся на гіроскутері вийшла на новий рівень: мережу &quot;підірвало&quot; відео із ЗапоріжжяБабуся на гіроскутері вийшла на новий рівень: мережу &quot;підірвало&quot; відео із Запоріжжя

Скрін: instagram.com/its_zp/

Пропонуємо згадати попередні пригоди бабусі на гіроскутері в Запоріжжі і знайти відмінності.

Бабуся на гироскутере у Запоріжжі (відео: YouTube/ТСН)

До речі, забавне музичне звернення до Володимира Зеленського, яке записав відомий блогер, журналіст і музикант, "порвало" мережу.

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