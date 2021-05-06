Бабкин улетел на третью операцию в Австрию из-за редкой болезни глаз

Сергей Бабкин страдает редким заболеванием глаз . Сейчас известный украинский артист отправился в Вену на третью операцию. Также с ним полетела и его супруга Снежана.

Музыкант также показал кадры из аэропорта Харькова. Он рассказал, что в Вене они будут находиться три дня.

Напомним, Бабкин рассказал, что заметил первые тревожные звоночки ухудшения зрения, когда снимался в шоу "Хто зверху?". Там был конкурс "Дивоглядки", где побеждает тот, кто дольше посмотрит в глаза сопернику не моргнув.

С этого момента он начал замечать, что его зрение падает. Уже дома он не смог прочитать состав шампуню на этикетке, хотя раньше у него было отличное зрение.

Позже он не видел сообщения на телефоне и поэтому увеличил шрифт. Потом не смог прочитать что-то в Интернете. В итоге музыкант обратился к врачу только спустя полгода из-за плотного графика.

После обследования оказалось, что в Украине помочь ему ничем не могут. В Вене согласились сделать операцию. Позже стало известно, что одной операцией не обойдется.

Снежана Бабкина рассказала, что в болезни глаз виноват вирус в почках, который дал сильное осложнение.