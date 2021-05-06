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Бабкін полетів на третю операцію в Австрію через рідкісну хворобу очей

Новость на русском → Четвер 06 травня 2021 21:35
Бабкін полетів на третю операцію в Австрію через рідкісну хворобу очей Фото: Сергій Бабкін (фото: instagram.com/babkin_official)
Автор: Роман Мирончук

Сергій Бабкін страждає рідкісним захворюванням очей. Зараз відомий український артист вирушив до Відня на третю операцію. Також з ним полетіла і його дружина Сніжана.

Про це Сніжана Бабкіна розповіла в Instagram.

"Летимо сьогодні до Відня. Зробити третю, завершальну операцію для Сергія Бабкіна", - написала Сніжана.

Музикант також показав кадри з аеропорту Харкова. Він розповів, що у Відні вони перебуватимуть три дні.

Бабкін полетів на третю операцію в Австрію через рідкісну хворобу очей

Бабкін полетів на третю операцію в Австрію через рідкісну хворобу очей

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, Бабкін розповів, що помітив перші тривожні дзвіночки погіршення зору, коли знімався в шоу "Хто зверху?". Там був конкурс "Дивоглядки", де перемагає той, хто довше подивиться в очі супернику не моргнувши.

З цього моменту він почав помічати, що його зір падає. Вже вдома він не зміг прочитати склад шампуню на етикетці, хоча раніше у нього був відмінний зір.

Пізніше він не бачив повідомлення на телефоні і тому збільшив шрифт. Потім не зміг прочитати щось в Інтернеті. У підсумку музикант звернувся до лікаря тільки через пів року через щільний графік.

Після обстеження виявилося, що в Україні допомогти йому нічим не можуть. У Відні погодилися зробити операцію. Пізніше стало відомо, що однією операцією не обійдеться.

Сніжана Бабкіна розповіла, що у хворобі очей винен вірус в нирках, який дав сильне ускладнення.

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