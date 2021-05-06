Бабкін полетів на третю операцію в Австрію через рідкісну хворобу очей
Сергій Бабкін страждає рідкісним захворюванням очей. Зараз відомий український артист вирушив до Відня на третю операцію. Також з ним полетіла і його дружина Сніжана.
Про це Сніжана Бабкіна розповіла в Instagram.
"Летимо сьогодні до Відня. Зробити третю, завершальну операцію для Сергія Бабкіна", - написала Сніжана.
Музикант також показав кадри з аеропорту Харкова. Він розповів, що у Відні вони перебуватимуть три дні.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, Бабкін розповів, що помітив перші тривожні дзвіночки погіршення зору, коли знімався в шоу "Хто зверху?". Там був конкурс "Дивоглядки", де перемагає той, хто довше подивиться в очі супернику не моргнувши.
З цього моменту він почав помічати, що його зір падає. Вже вдома він не зміг прочитати склад шампуню на етикетці, хоча раніше у нього був відмінний зір.
Пізніше він не бачив повідомлення на телефоні і тому збільшив шрифт. Потім не зміг прочитати щось в Інтернеті. У підсумку музикант звернувся до лікаря тільки через пів року через щільний графік.
Після обстеження виявилося, що в Україні допомогти йому нічим не можуть. У Відні погодилися зробити операцію. Пізніше стало відомо, що однією операцією не обійдеться.
Сніжана Бабкіна розповіла, що у хворобі очей винен вірус в нирках, який дав сильне ускладнення.