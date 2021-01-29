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Болезнь Сергея Бабкина связана с вирусом: медики назвали причину

Пятница 29 января 2021 13:23
Болезнь Сергея Бабкина связана с вирусом: медики назвали причину
Сергей Бабкин (Фото: facebook.com/babkin official)
Автор: Анна Шиканова

У известного украинского музыканта Сергея Бабкина диагностировали редкое заболевание глаз. Он стремительно теряет зрение и на начало февраля уже запланировано обследование и операция в одной из клиник Австрии.

Определить причину возникновения заболевания удалось не сразу. Снежана Бабкина сообщила на своей странице в Instagram, что врачи смогли установить болезнь, которая спровоцировала резкое ухудшение зрения у ее мужа. Анализы показали, что во всем виноват вирус в почках, который дал сильное осложнение.

"Путем долгих исследований врачи выяснили, что это вирус, который поразил почки и дал осложнения на глаза. Мы поехали к лучшему инфекционисту, сдали все анализы. Он нам объяснил, что почки – орган "тихий", который терпит до последнего, но в любой момент может произойти выплеск. Чтобы этого избежать, раз в году, особенно людям после 30-ти, нужно делать очистку себя", - объяснила Снежана Бабкина.

Стоит отметить, что Сергей Бабкин узнал о своей болезни случайно. У него начали болеть глаза от перенапряжения во время одной из развлекательных передач. А через несколько дней он понял, что не может прочитать этикетку на банке шампуня. Провести полное обследование сразу ему помешал коронавирус.

Ранее мы сообщали о том, что Снежана Бабкина рассказала о предстоящей операции и о состоянии своего мужа.

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