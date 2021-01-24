У Бабкина диагностировали редкое заболевание: может лишиться зрения

Сергей Бабкин (фото: instagram.com/babkin_official)

Известный украинский артист Сергей Бабкин страдает редким заболеванием глаз. Сейчас артист срочно нуждается в серьезной операции. Страшный диагноз ему поставили неделю назад. Из-за болезни певец может даже лишиться зрения.

О проблемах со здоровьем Сергей Бабкин рассказал на своей странице в Instagram.

Артист предупредил, что вынужден на время покинуть социальные сети. Причиной того стал шокирующий диагноз. Редкое заболевание глаз, которое нужно немедленно лечить, может привести к слепоте.

"Неделю назад я узнал, что у меня очень редкое заболевание глаз. Это заболевание встречается раз на миллион! Врач сказал так: "Воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, вы слепните, Сергей. Время идет на дни", – рассказывает артист.

По словам музыканта, необходимого оборудования в Украине нет, и поэтому он вместе с супругой Снежаной отправляется в Вену. Певцу предстоит сделать сложную операцию, которая запланирована на 5 февраля.

"Была найдена клиника в Австрии, которая согласилась меня принять. Сейчас мы занимаемся организацией поездки, а это, в карантинное время, капец как сложно! Операция запланирована на 5 февраля. Теперь осталось только успешно добраться в Вену и миновать десятидневный карантин, так как зрение не дает мне много времени", – заявил певец.

Сергей Бабкин (фото: instagram.com/babkin_official)

Поклонники в комментариях к публикации не устают писать слова поддержки артисту. Среди тех, кто решил подбодрить певца и даже предложить свою помощь оказались Дантес, Дорофеева, Анатолич.

"Сереженька, родной! Если нужна помощь, мы всегда готовы во всем помочь! Надеюсь, все пройдет прекрасно!", "Мы с тобой", "Все будет хорошо! И будет у тебя нюх как у собаки, и взгляд как у орла", "Сереженька, дорогой наш! Держись, пожалуйста", – писали знаменитости в Instagram.

Сергея Бабкина поддержали знаменитости (скриншоты: instagram.com/babkin_official)

Стоит отметить, что артист обещал вернуться в соцсети после операции с 10 февраля.

Напомним, что ранее семья Бабкиных стала жертвой мошенников.

Ранее мы писали о том, что Сергей Бабкин и вся его семья переболели коронавирусом.

А также рассказывали, что Сергей Бабкин признался, что мечтает о четвертом ребенке.