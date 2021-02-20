Сергей Бабкин сделал признание о редкой болезни: потерял 70% зрения

Украинский музыкант Сергей Бабкин в январе публично признался, что из-за существенного ухудшения зрения ему придется на время исчезнуть из соцсетей, чтобы поехать на лечение в Австрию. Новость ошарашила социальные сети. Знаменитость частично рассказывал о своем состоянии и лечении, но сейчас решил последовательно рассказать о своей болезни и рисках.

Музыкант рассказал, что заметил первые тревожные звоночки ухудшения зрения, когда снимался в шоу "Хто зверху?".

"Там был конкурс "Дивоглядки". Нужно смотреть сопернику в глаза и не моргать. Выигрывает тот, кто продержится дольше. Сразу согласился принять участие в этом соревновании, поскольку могу долго смотреть, не моргая, и, как правило, выигрываю в таких конкурсах. На третьей минуте понимал, что уже не могу терпеть, но держал веки, чтобы они не сомкнулись. Слезы текли, а я не моргал. Никто не хотел сдаваться, мы продержались четыре с половиной минуты, наконец моя соперница моргнула", - признается Бабкин.

Но с этого момента артист начал все чаще замечать то, что его зрение падает.

"Дня через четыре, уже дома, я хотел в душе прочитать на этикетке шампуня состав. Смотрю и понимаю, что вообще ничего не вижу. А до этого никогда не жаловался на зрение, у меня оно было лучше всех в семье, стопроцентно видел и далеко, и близко, читал любой мелкий шрифт. Тогда списал это на "Дивоглядки", думал, что со временем все пройдет. Через неделю стал плохо видеть сообщения в телефоне, увеличил шрифт. Мне казалось, что темный экран, поэтому добавил яркости. Потом не смог прочитать что-то в Интернете", - добавила звезда.

Сергей и Снежана Бабкины в Вене (фото: instagram.com/babkin_official)

Пойти к врачу музыкант смог только через полгода из-за напряженного графика работы. Кроме того, знаменитость считает, что на состояние его зрения также повлиял коронавирус, который его семья перенесла в августе-сентябре.

После обследования оказалось, что в украинских клиниках ему помочь не смогут. Тогда семья Бабкиных решилась на операцию в Вене. Она состоялась 5 февраля и прошла более чем успешно по мнению лечащего врача и самого пациента.

"Это была лазерная терапия глаза, то есть операция лазером. За два часа до процедуры мне ввели препараты для контраста, чтобы лазер мог распознать поврежденные участки сетчатки. Лазер работал всего пять минут, удалось запаять все каналы, через которые просачивалась жидкость. Мне еще предстоит обследование. И если сетчатка вернется на место, будет проведена операция на правом глазу. А если сетчатка не сдвинулась, тогда уже придется делать сложную хирургическую операцию. Но я чувствую, что все будет хорошо", - добавил Бабкин.

Артист признается, что совершенно не боялся операции и не волновался перед ней.