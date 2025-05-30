Бабкин показал свой "трип" под опасными веществами: "Пополнение в палату Мейхер"

Украинский певец и солист группы 5ʼnizza Сергей Бабкин поделился с фанами признанием о так называемых практиках с шаманом. Оказалось, что он нашел "проводника", с которым попробовал опасное и запрещенное во многих странах вещество.

Что рассказал Бабкин, как на это реагирует сеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Бабкин удивил новым видео

"Уже два с половиной года мы со Снежаной и одним из лучших харьковских врачей, который впоследствии стал сертифицированным шаманом, проводим для людей церемонии с растениями силы. За это время наши церемонии прошли около ста человек", - утверждает артист.

"Сто невероятных историй, осознаний и трансформаций. Мы счастливы быть причастными к исцелению людей. Весь этот период я мечтал найти проводника, который соединит меня с Буфо. Буфо - это сверхмощный опыт с экстрактом секрета лягушки. Человек вдыхает вещество и на 15 минут полностью теряет сознание. Нет тела, нет эго, нет времени и пространства", - отметил он.

По его словам, это вещество якобы "трансформирует на всех уровнях". И сейчас он встретил "проводника", с которым решился на этот опыт. Свои впечатления Бабкин описывает исключительно как положительные и уверяет, что "счастлив".

Свой так называемый "трип" артист снимал. Бабкин лежал на полу, произносил какие-то звуки, двигал руками и ногами. А потом он удивленно смотрел вокруг себя.

Кроме этого, Бабкин отметил, где он сейчас находится. Артист и его жена в Валенсии.

Где сейчас Бабкин (скриншот)

Реакция сети

Странный пост Бабкина спровоцировал серьезные споры в комментариях. Артисту напомнили, что вещество, с которым он устроил "трип", опасное и едва ли может "рекламироваться".

"В Украине вещество 5-MeO-DMT (5-метоксидиметилтриптамин), содержащееся в яде лягушки Bufo alvarius, является запрещенным для производства, хранения, распространения и использования в немедицинских целях. Он входит в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих специальному контролю в соответствии с законодательством Украины. Спасибо за внимание", - говорится в комментариях.

Кроме этого, автор комментария привел информацию о запрете вещества в Украине. А еще он "тегнул" страницу Национальной полиции.

Комментарии под сообщением Бабкина (скриншот)

Также юзеры пишут:

"Оооо пополнение в палату Надежды Мейхер из группы "ВИА Гра". Но если серьезно, то с психикой не играют"

"Мы его теряем"

"Растения силы - это такие, что вызывают галлюцинации?"

"Бабкин заблудился"

"Перевожу на наш язык - принял наркотическое средство, поймал "приход", а там уже у каждого своя связь"

"Сергей, вас надо спасать!!! Ваши практики не от Бога, а от дьявола!"

"А потом становятся как Надя Мейхер?"

"Какие странные люди на свете бывают".

Что такое Буфо и почему это вещество опасно

Буфо - неофициальное название психоактивного вещества 5-MeO-DMT (5-метоксидиметилтриптамин), которое содержится в яде лягушки Bufo alvarius (также известной как Incilius alvarius или лягушка Сонорской пустыни). Это вещество является мощным психоделиком, вызывающим кратковременные, но интенсивные изменения сознания. 5-MeO-DMT также можно синтезировать в лабораторных условиях.

5-MeO-DMT считается особо опасным психотропным веществом. В Украине оно включено в список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых запрещен.

Употребление этого вещества может привести к серьезным физическим и психическим последствиям, такие как потеря сознания, галлюцинации, тревога, панические атаки, а также риск развития серотонинового синдрома, особенно при сочетании с другими веществами.