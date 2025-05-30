Бабкин показал свой "трип" под опасными веществами: "Пополнение в палату Мейхер"
Украинский певец и солист группы 5ʼnizza Сергей Бабкин поделился с фанами признанием о так называемых практиках с шаманом. Оказалось, что он нашел "проводника", с которым попробовал опасное и запрещенное во многих странах вещество.
Что рассказал Бабкин, как на это реагирует сеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Бабкин удивил новым видео
"Уже два с половиной года мы со Снежаной и одним из лучших харьковских врачей, который впоследствии стал сертифицированным шаманом, проводим для людей церемонии с растениями силы. За это время наши церемонии прошли около ста человек", - утверждает артист.
"Сто невероятных историй, осознаний и трансформаций. Мы счастливы быть причастными к исцелению людей. Весь этот период я мечтал найти проводника, который соединит меня с Буфо. Буфо - это сверхмощный опыт с экстрактом секрета лягушки. Человек вдыхает вещество и на 15 минут полностью теряет сознание. Нет тела, нет эго, нет времени и пространства", - отметил он.
По его словам, это вещество якобы "трансформирует на всех уровнях". И сейчас он встретил "проводника", с которым решился на этот опыт. Свои впечатления Бабкин описывает исключительно как положительные и уверяет, что "счастлив".
Свой так называемый "трип" артист снимал. Бабкин лежал на полу, произносил какие-то звуки, двигал руками и ногами. А потом он удивленно смотрел вокруг себя.
Кроме этого, Бабкин отметил, где он сейчас находится. Артист и его жена в Валенсии.
Где сейчас Бабкин (скриншот)
Реакция сети
Странный пост Бабкина спровоцировал серьезные споры в комментариях. Артисту напомнили, что вещество, с которым он устроил "трип", опасное и едва ли может "рекламироваться".
"В Украине вещество 5-MeO-DMT (5-метоксидиметилтриптамин), содержащееся в яде лягушки Bufo alvarius, является запрещенным для производства, хранения, распространения и использования в немедицинских целях. Он входит в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих специальному контролю в соответствии с законодательством Украины. Спасибо за внимание", - говорится в комментариях.
Кроме этого, автор комментария привел информацию о запрете вещества в Украине. А еще он "тегнул" страницу Национальной полиции.
Комментарии под сообщением Бабкина (скриншот)
Также юзеры пишут:
- "Оооо пополнение в палату Надежды Мейхер из группы "ВИА Гра". Но если серьезно, то с психикой не играют"
- "Мы его теряем"
- "Растения силы - это такие, что вызывают галлюцинации?"
- "Бабкин заблудился"
- "Перевожу на наш язык - принял наркотическое средство, поймал "приход", а там уже у каждого своя связь"
- "Сергей, вас надо спасать!!! Ваши практики не от Бога, а от дьявола!"
- "А потом становятся как Надя Мейхер?"
- "Какие странные люди на свете бывают".
Что такое Буфо и почему это вещество опасно
Буфо - неофициальное название психоактивного вещества 5-MeO-DMT (5-метоксидиметилтриптамин), которое содержится в яде лягушки Bufo alvarius (также известной как Incilius alvarius или лягушка Сонорской пустыни). Это вещество является мощным психоделиком, вызывающим кратковременные, но интенсивные изменения сознания. 5-MeO-DMT также можно синтезировать в лабораторных условиях.
5-MeO-DMT считается особо опасным психотропным веществом. В Украине оно включено в список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых запрещен.
Употребление этого вещества может привести к серьезным физическим и психическим последствиям, такие как потеря сознания, галлюцинации, тревога, панические атаки, а также риск развития серотонинового синдрома, особенно при сочетании с другими веществами.
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При создании материала были использованы источники: Instagram Бабкина, Википедия, Государственный экспертный центр.