Бабка тыквенная с рисом: фаршированная тыква по рецепту 1913 года

Бабкой обычно называли запеченное блюдо - даже фаршированную рисом тыкву. Благодаря сладкому вкусу тыквы и нежному вкусу риса, тыквенная бабка несколько напоминает рисовый пудинг.

О том, как готовить тыквенную бабку с рисом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Что нужно для тыквенной бабки

Для того чтобы приготовить тыквенную бабку - запеченную тыкву с рисом, нужны следующие продукты:

тыква - 1,4 кг

молоко - 650 мл

рис - 100 г

сливочное масло - 50 г

миндаль - 50 г

изюм - 50 г

сахар - 5 г

Как готовить тыквенную бабку

Для приготовления бабки лучше выбирать круглую тыкву, однако, если таковых не нашлось, тыкву можно укоротить. Срежьте с тыквы "крышечку", а затем удалите семена и срежьте мякоть, чтобы сделать из тыквы горшок.

Мякоть не нужно выбрасывать - примерно 400 г понадобится для пюре. Чтобы ускорить приготовление, нарежьте мякоть на небольшие кубики.

Как готовить тыквенную бабку (скриншот / Кулінарні витівки)

Переложите кусочки тыквы в кастрюлю и залейте 450 мл молока так, чтобы кусочки были полностью погружены в жидкость. Поставьте посуду на маленький огонь.

Для приготовления риса крупу нужно насыпать в отдельную кастрюлю и залить оставшимся молоком. Варить рис нужно на маленьком огне до готовности.

Изюм и миндаль делают вкус блюда более интересным. Чтобы подготовить эти ингредиенты, миндаль нужно измельчить ножом, а изюм - промыть и обсушить.

Готовый рис рекомендуют промыть под водой, если он слишком слипся; однако это не обязательно. Отваренные кусочки тыквы следует отцедить и перетереть через сито в пюре.

Чтобы приготовить стрекозу, в тыквенный горшок слоями выкладывают ингредиенты. Сначала нужно положить ломтик масла, затем - 2 ст. л. риса, а на него - 3 ст. л. миндаля, перемешанного с изюмом. Затем выкладывают слой тыквенного пюре, а на него - слой риса.

Как делать тыквенную бабку (скриншот / Кулінарні витівки)

Когда закончатся ингредиенты, положите на начинку немного масла и присыпьте тыкву сахаром. Накройте тыквенный горшок "крышкой" и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 1,5 часа.