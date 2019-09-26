Бабье лето в Украине: стоит ли ждать октябрьского тепла

Первое бабье лето, как правило приходит в наши широты во второй половине сентября и длится около двух недель. Так, 14 сентября называют Новолетием и этот период должен закончиться 27 сентября - в день Воздвижения. Но в этом году в Украину холодная погода ворвалась намного раньше.

Стоит ли украинцам ждать последних теплых дней этой осенью, рассказал народный синоптик Владимир Деркач, пишут Факты.

Синоптик прогнозирует, что в конце сентября в Украину придет потепление, но оно будет сопровождаться дождями.

Слова Владимир Деркача подтверждают карты синоптиков Украинского гидрометцентра, которые предварительно прогнозируют, что уже с 28 сентября температура в Украине будет понемногу расти и достигнет +23 градусов в последний сентябрьский день.

Погода в Украине в конце сентября (фото: meteo.gov.ua)

Что касается октября, то Владимир Деркач считает, что начало второго осеннего месяца порадует хорошей погодой, но возможны небольшие дожди в начале и в конце первой десятидневки.

"Вторая декада порадует коротким потеплением, так называемым бабьим летом. В конце этой декады придет похолодание, по ночам возможен даже небольшой мороз, днем воздух будет немного прогреваться", - говорит Деркач.

Бабье лето в Украине (фото: РБК-Украина)

А в третью декаду октября придет второе бабье лето. Народный синоптик прогнозирует потепление в конце второго месяца осени.