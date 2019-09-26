Бабине літо в Україні: чи варто чекати жовтневого тепла

Перше бабине літо, як правило приходить в наші широти у другій половині вересня і триває близько двох тижнів. Так, 14 вересня, називають Новоліттям і цей період має закінчитися 27 вересня - у день Воздвиження. Але цього року в Україну холодна погода увірвалася набагато раніше.

Чи варто українцям чекати останніх теплих днів цієї осені, розповів народний синоптик Володимир Деркач, пишуть Факти.

Синоптик прогнозує, що в кінці вересня в Україну прийде потепління, але воно супроводжуватиметься дощами.

Слова Володимир Деркача підтверджують карти синоптиків Українського гідрометцентру, які попередньо прогнозують, що вже з 28 вересня температура в Україні буде потроху зростати і досягне +23 градусів в останній вересневий день.

Погода в Україні в кінці вересня (фото: meteo.gov.ua)

Що стосується жовтня, то Володимир Деркач вважає, що початок другого осіннього місяця порадує гарною погодою, але можливі невеликі дощі на початку і в кінці першої десятиденки.

"Друга декада порадує коротким потеплінням, так званим бабиним літом. В кінці цієї декади прийде похолодання, вночі можливий навіть невеликий мороз, вдень повітря буде трохи прогріватися", - говорить Деркач.

Бабине літо в Україні (фото: РБК-Україна)

А у третю декаду жовтня прийде друге бабине літо. Народний синоптик прогнозує потепління наприкінці другого місяця осені.