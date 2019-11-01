В Киеве в октябре зафиксировали четыре температурных рекорда

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Октябрь 2019 года стал седьмым самым теплым месяцем с 1881 года

В Киеве в период "бабьего лета" в октябре синоптики зафиксировали четыре температурных рекорда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории.

Сообщается, что в среднем в октябре в Киеве температура воздуха составляла +11,1 градуса, что выше климатической нормы на 3 градуса. Таким образом, в 2019 году октябрь стал седьмым самым теплым месяцем с 1881 года.

Самым теплым днем месяца стало 14 октября, когда температура воздуха достигла показателя в +24,3 градуса. Наименьшая температура зафиксирована 31 октября - под утро термометры отпустили до отметки -2,3 градуса.

Также метеорологи отметили, что характерной особенностью нынешнего октября был то, что в период с 21 по 27 число в Киеве стояли туманы, которые сократили период "бабьего лета".

Кроме этого сообщили о малом количестве дождей. На проспекте Науки за октябрь выпало 13 мм осадков, что составило 37% климатической нормы. Это уже пятый месяц подряд, когда в столице наблюдается недобор осадков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине 2 ноября ожидается похолодание до -12. Существенное похолодание ожидается в восточных областях, где температура ночью снизится до -6-12 градусов.

Также РБК-Украина писало, что на 2 ноября в Украине объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о порывах ветра 15-20 м/с.