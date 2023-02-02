UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бабак Тимко дав прогноз на весну. Але чи можна йому вірити?

Бабак Тимко дав прогноз на весну (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

2 лютого щороку відзначають День бабака. Саме сьогодні тваринок будять після зимової сплячки, щоб дізнатися, коли ж розпочнеться погодна весна. Проте професійні синоптики та метеорологи не квапляться вірити бабакам.

Що віщує тварина цього року та чи варто їй вірити - читайте нижче в матеріалі Styler.

Прогноз на весну від бабака Тимка

2 лютого бабаків будять від зимової сплячки, щоб ті дали прогноз на наступний рік і весну, зокрема. Роблять це таким чином:

  • Якщо бабак, прокинувшись, побачить свою тінь і продовжить сон - буде ще кілька морозних тижнів.
  • Якщо бабак своєї тіні не побачить і не повернеться до нори - весна буде ранньою та теплою.

В Україні незмінним віщуном залишається бабак Тимко, який зараз у досить поважному віці для гризунів. Тож його справу продовжує наступник Тимко III.

Тимко III (фото: hromadske.ua)

Він віщує, що весна у 2023 році настане в середині березня. Саме тоді можна чекати на потепління.

Крім того, бабака запитують, що потрібно споживати українцям, щоб бути здоровими. Цього року його вибір пав на буряк.

Наразі Тимко проживає в Куп'янському районі на Харківщині. Через часті обстріли стан Тимка погіршився: він схуд і погано спить.

"Тимко не можу сказати, що почуває себе дуже добре - забагато переживань. Сьогодні Тимко не спить. Схуд сильно, це ненормально, може вплинути на його здоров'я, але зрозуміло буде ближче до літа. Взимку бабаки нічого не їдять. У нього температура нині занадто висока, щоб він зберіг жирові запаси на рівні як слід", - розповів доглядач Володимир Ронкін у коментарі "Суспільному".

Чи слід вірити прогнозам бабаків

У 2021 році прогноз бабака на весну не збувся. Американський бабак Великий Філ взагалі дуже рідко потрапляв у ціль. Тому спеціалісти Укргідрометцентру висловили свою думку з приводу проведення такої акції на своїй сторінці у Facebook.

Вони нагадують, що спочатку її суть полягала в тому, щоб привернути увагу суспільства до зниження популяції степових бабаків.

"У зв'язку з тим, що існування бабака пов'язане з цілинами та перелогами, збереження його як виду треба здійснювати в заповідниках і припинити браконьєрське винищення, провадити інформаційну роботу серед мисливців. До серйозних наукових прогнозів та синоптиків, це не має жодного відношення", - пишуть метеорологи.

Раніше ми розповідали, якою буде погода в лютому 2023 за оновленим прогнозом.

Читайте також, як українці ворожили на прихід весни до появи Дня бабака.

Читайте РБК-Україна в Google News
Владислав СурковГідрометцентрхарков