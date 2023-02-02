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Бабак Тимко дал прогноз на весну. Но можно ли ему верить?

Бабак Тимко дал прогноз на весну (фото: коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

2 февраля ежегодно отмечают День сурка. Именно сегодня животных будят после зимней спячки, чтобы узнать, когда же начнется погодная весна. Однако профессиональные синоптики и метеорологи не спешат верить суркам.

Что предсказывает животное в этом году и стоит ли ему верить - читайте ниже в материале Styler.

Прогноз на весну от сурка Тимка

2 февраля сурков будят от зимней спячки, чтобы те дали прогноз на следующий год и весну, в частности. Делают это следующим образом:

  • Если сурок, проснувшись, увидит свою тень и продолжит сон - будет еще несколько морозных недель.
  • Если сурок своей тени не увидит и не вернется в нору - весна будет ранней и теплой.

В Украине неизменным прорицателем остается сурок Тимко, который сейчас в достаточно почтенном возрасте для грызунов. Его дело продолжает преемник Тимко III.

Тимко III (фото: hromadske.ua)

Он предсказывает, что весна в 2023 году наступит в середине марта. Именно тогда можно ожидать потепления.

Кроме того, сурка спрашивают, что нужно потреблять украинцам, чтобы быть здоровыми. В этом году его выбор пал на свеклу.

Сейчас Тимко проживает в Купянском районе Харьковской области. Из-за частых обстрелов состояние Тимка ухудшилось: он похудел и плохо спит.

"Тимка не могу сказать, что чувствует себя очень хорошо - слишком много переживаний. Сегодня Тимко не спит. Похудел сильно, это ненормально, может повлиять на его здоровье, но понятно будет ближе к лету. Зимой сурки ничего не едят. У него температура сейчас слишком высокая, чтобы он сохранил жировые запасы на уровне как следует", - рассказал смотритель Владимир Ронкин в комментарии "Суспільному".

Следует ли верить прогнозам сурков

В 2021 году прогноз сурка на весну не сбылся. Американский сурок Большой Фил вообще очень редко попадал в цель. Поэтому специалисты Укргидрометцентра высказали свое мнение по поводу такой акции на своей странице в Facebоok.

Они напоминают, что первоначально ее суть заключалась в том, чтобы привлечь внимание общества к понижению популяции степных сурков.

"В связи с тем, что существование сурка связано с целинами и перелогами, сохранение его как вида нужно осуществлять в заповедниках и прекратить браконьерское истребление, проводить информационную работу среди охотников. К серьезным научным прогнозам и синоптике это не имеет никакого отношения ", - пишут метеорологи.

Ранее мы рассказывали, какой будет погода в феврале 2023 года по обновленному прогнозу.

Читайте также, как украинцы гадали на приход весны до появления Дня сурка.

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Владислав СурковГидрометцентрхарков