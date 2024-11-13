Баба-шарпанина: український рецепт, якому більше 100 років

Що треба для страви "баба-шарпанина"

Для того, щоб приготувати український рибний пиріг "баба-шарпанина", потрібні ці продукти:

судак - 900 г

рибний бульйон - 200 мл

цибуля - 2 шт.

борошно - 138 г

смалець - 1 ст. л.

сіль - 5 г

перець чорний мелений - 3 г

Як готувати страву "баба-шарпанина"

Спочатку потрібно підготувати рибу, обрізавши колючки. Також рибу потрібно почистити від нутрощів.

Голови рибин потрібно відрізати, але не викидати - з них варять юшку. Після цього рибу потрібно нарізати на широкі шматочки.

Як нарізати рибу для української страви (скриншот / Кулінарні витівки)

Перекладіть рибу в каструлю, всипте сіль і налийте води так, щоб риба була покрита рідиною. Поставте каструлю на вогонь і доведіть воду до кипіння, збираючи пінку.

Тим часом приготуйте цибулю до стародавньої страви. Для цього почистьте цибулину, наріжте її на маленькі кубики.

На пательні розтопіть смалець або, якщо його нема, розігрійте олію. Всипте цибулю і, помішуючи, присмажте її до золотистого кольору.

Відварену рибу перекладіть в миску, що вона охолола. Тоді розділіть рибу на менші шматочки, діставши кісточки.

Як подрібнити рибу для пирога (скриншот / Кулінарні витівки)

Бульйон також необхідно охолодити - на ньому буде замішуватись тісто. Для цього просійте борошно в глибоку миску і поступово додайте охолоджений рибний бульйон.

Важливо постійно перемішувати масу, щоб уникнути грудочок. Готове тісто має бути рідким, наче сметана.

Після вимішування тіста, всипте в нього цибулю і ще раз перемішайте суміш. Щоб зробити пиріг, змастіть форму для випікання маслом, викладіть рибу та залийте її тістом. Щоб додати страві смаку, тісто притрушують перцем.

Поставте рибний пиріг "баба-шарпанина" в духовку і випікайте протягом 1 години та 10 хвилин при 180 градусах.