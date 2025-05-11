Б'юті-банки для обличчя: чому дерматологи благають їх не робити, а вони все одно популярні

Б'юті-банки для обличчя - одна з процедур, яка стрімко повертається в моду. Але дерматологи попереджають: такий "масаж" може спричинити більше наслідків, ніж позитивного результату.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Purewow .

Що таке банковий масаж обличчя

Це давня практика, що сягає корінням у стародавніх єгиптян, македонців та греків. Банковий масаж традиційно мав фольклорне, культурне, релігійне та духовне значення в різних суспільствах.

Дерматолог Дара Спірман розповіла, що такий масаж обличчя зазвичай використовується для косметичних та м’яких терапевтичних цілей і передбачає використання менших, м’якших силіконових або скляних банок, які ніжніші для шкіри.

Тоді як банковий масаж тіла є більш інтенсивним, оскільки метою є зняття будь-якої глибокої напруги, покращення відновлення м’язів та зняття болю. Баночки зазвичай більші (також скляні або силіконові), щоб охопити більші ділянки, такі як спина та мають мати сильніше всмоктування.

Банковий масаж обличчя працює за допомогою легкого відсмоктування, щоб притягнути кров до певної ділянки шкіри. Свіжа кров потім стимулює утворення нових кровоносних судин.

Дослідження 2020 року показало збільшення щільності кровоносних судин на 64% та підвищення концентрації гемоглобіну (білка, який переносить кисень) на 62%.

Доктор Спірман каже, що ця практика може покращити кровообіг, зміцнити шкіру, стимулювати вироблення колагену та зменшити напругу в обличчі. Це може призвести до яскравішої шкіри та зменшення видимості зморшок, набряклості та регулювання вироблення шкірного жиру.

При виконанні такого масажу варто дотримуватись таких порад:

очистіть обличчя

будьте обережні, переміщуючи банки по обличчю, щоб уникнути синців

нанесіть засіб для догляду за шкірою одразу після процедури - банковий масаж допоможе шкірі поглинути більше засобів

Основні ризики

Банковий масаж обличчя не повинен залишати жодних слідів, оскільки це ніжніший метод. Але якщо його тримати на одному місці занадто довго, це може призвести до синців або зміни кольору шкіри..

Відновлення шкіри може зайняти від кількох днів до тижня, але все залежить від вашого організму.

Масаж обличчя можна робити вдома, і в інтернеті можна знайти безліч наборів для цього. Однак, якщо ви новачок у цій справі, то варто довірити це професіоналам, принаймні на початку. Це допоможе уникнути небажаних синців.

Важливо, я кщо у вас є такі захворювання, як екзема, псоріаз, розацеа, захворювання крові або ви вагітні, то варто не використовувати цю практику.

Люди із захворюваннями шкіри схильні до більшого подразнення.

Також названо 8 помилок, яких слід уникати: