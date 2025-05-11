Бьюти-банки для лица: почему дерматологи умоляют их не делать, а они все равно популярны

Бьюти-банки для лица - одна из процедур, которая стремительно возвращается в моду. Но дерматологи предупреждают: такой "массаж" может принести больше последствий, чем положительного результата.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Purewow .

Что такое баночный массаж лица

Это древняя практика, уходящая корнями в древних египтян, македонцев и греков. Банковый массаж традиционно имел фольклорное, культурное, религиозное и духовное значение в разных обществах.

Дерматолог Дара Спирман рассказала, что такой массаж лица обычно используется для косметических и мягких терапевтических целей и предусматривает использование меньших, более мягких силиконовых или стеклянных банок, которые более нежные для кожи.

Тогда как баночный массаж тела является более интенсивным, поскольку целью является снятие любого глубокого напряжения, улучшение восстановления мышц и снятие боли. Баночки обычно больше (также стеклянные или силиконовые), чтобы охватить большие участки, такие как спина и должны иметь более сильное всасывание.

Баночный массаж лица работает с помощью легкого отсасывания, чтобы притянуть кровь к определенному участку кожи. Свежая кровь затем стимулирует образование новых кровеносных сосудов.

Исследование 2020 года показало увеличение плотности кровеносных сосудов на 64% и повышение концентрации гемоглобина (белка, который переносит кислород) на 62%.

Доктор Спирман говорит, что эта практика может улучшить кровообращение, укрепить кожу, стимулировать выработку коллагена и уменьшить напряжение в лице. Это может привести к более яркой коже и уменьшению видимости морщин, отечности и регулированию выработки кожного жира.

При выполнении такого массажа следует придерживаться следующих советов:

очистите лицо

будьте осторожны, перемещая банки по лицу, чтобы избежать синяков

нанесите средство для ухода за кожей сразу после процедуры - баночный массаж поможет коже поглотить больше средств

Основные риски

Банковый массаж лица не должен оставлять никаких следов, поскольку это более нежный метод. Но если его держать на одном месте слишком долго, это может привести к синякам или изменению цвета кожи.

Восстановление кожи может занять от нескольких дней до недели, но все зависит от вашего организма.

Массаж лица можно делать дома, и в интернете можно найти множество наборов для этого. Однако, если вы новичок в этом деле, то стоит доверить это профессионалам, по крайней мере в начале. Это поможет избежать нежелательных синяков.

Важно, если у вас есть такие заболевания, как экзема, псориаз, розацеа, заболевания крови или вы беременны, то стоит не использовать эту практику.

Люди с заболеваниями кожи склонны к большему раздражению.

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