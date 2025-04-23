Б'є рекорди та претендує на "Оскар": що відомо про фільм жахів "Грішники" і перші відгуки

Про що фільм "Грішники" 2025

Події надприродного трилеру розгортаються у 1930 роках в містичному місті Новий Орлеан. Молодий блюз-гітарист Семмі Мур тікає від суворого батька-проповідника до бару своїх братів-близнюків Смоука та Стека. Останні відомі як ветерани Першої світової війни. Певний час брати займалися мафіозними справами в Чикаго, проте з часом повернулися до рідного міста.

Тут вони відкрили атмосферний бар, який сповнений музики та яскравого життя. Проте невдовзі заклад зіштовхується з надприродною силою, яка докорінно змінює життя усіх присутніх в барі. Виживуть не всі!

Так, герої опиняються на межі між свободою та підкоренням, коли бар навідує група вампірів. Це не просто картина про усім знайомих кровопивць, а алегорія боротьби за ідентичність та незалежність.



Неймовірні результати кінопоказів

"Грішники" були створені у жанрах бойовик та жахи, що не завжди приносить неймовірні рейтинги. Проте історична надприродна історія змогла порушити традиційний порядок.

Лише за перший вікенд у прокаті фільм зібрав 45,6 млн доларів в США, перевищивши очікування у близько 35 млн. На світовій арені станом на 22 квітня фільм зібрав понад $71 млн. Це чудовий результат для оригінального фільму жахів з віковим рейтингом 16+.

Що кажуть про фільм "Грішники"

"Грішники" отримали рейтинг 98% на Rotten Tomatoes, на IMDb - оцінку 8.2/10, а на Metacritic - 84%. Критики відзначають унікальне поєднання містики та блюзової атмосфери.

Ось деякі коментарі кінокритиків:

"Це кривава, сексуальна, диявольська розвага. Це також любовний лист до темношкірих кіноглядачів, який нагадує нам, що ціна свободи ніколи не була дешевою для тих, хто був до нас".

"Захоплива історія, від якої перехоплює подих і яка має гостросюжетний, кривавий поворот".

"Історія настільки ж закручена, наскільки й захоплива. Вона проходить зигзагами там, де інші фільми жахів могли б зупинитися, і пропонує сміливе переосмислення знайомих сюжетів".

"Райан Куглер створив фільм, сповнений яскраво розвинутих персонажів, спітнілої, напруженої драми та приголомшливого релігійного символізму".

Кадр з фільму "Грішники" (скриншот)

Що пишуть глядачі:

"Фільм був настільки хорошим, що я вийшов з кінотеатру, думаючи, що все ще перебуваю у фільмі".

"Найкращий фільм, який я бачив за останній час!!!!"

"Майкл Б. Джордан заслуговує на "Оскар" за цю роль".

"Духовний, грубий, смішний і просто жахливий. Висвітлює теми расизму, горя та зцілення, не пропускаючи жодного удару. Акторська гра + режисура? Наступний рівень. Досі оговтуюся".

Користувачі також хочуть побачити стрічку серед номінантів кінопремії "Оскар".

"Грішники будуть номінантом на премію "Оскар" у 2026 році, я щиро вірю в це в глибині душі".

"Сподіваюся, "Грішники" отримають купу номінацій".

"У нас є перший претендент на перемогу (на "Оскарі" - ред) - "Грішники". Подивимось, як пройде решта року".

Відгуки про фільм "Грішники" (скриншот)

Нагадаємо, прем'єра вампірського трилеру в українському прокаті відбулася 17 квітня 2025 року. Головні ролі виконали Майкл Б. Джордан (Смоук та Стек), Майлз Кейтон (Семмі Мур), Гейлі Стайнфельд (Мері) та інші.