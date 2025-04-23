Б'є рекорди та претендує на "Оскар": що відомо про фільм жахів "Грішники" і перші відгуки

Вампірський фільм жахів "Грішники" (Sinners), зрежисований і написаний Раяном Куглером, встиг стати фаворитом серед кіноманів буквально у перші дні після прем’єри. Йому пророкують подальший успіх та навіть номінацію на премію "Оскар".
Чим особлива стрічка та як її оцінюють глядачі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Події надприродного трилеру розгортаються у 1930 роках в містичному місті Новий Орлеан. Молодий блюз-гітарист Семмі Мур тікає від суворого батька-проповідника до бару своїх братів-близнюків Смоука та Стека. Останні відомі як ветерани Першої світової війни. Певний час брати займалися мафіозними справами в Чикаго, проте з часом повернулися до рідного міста.
Тут вони відкрили атмосферний бар, який сповнений музики та яскравого життя. Проте невдовзі заклад зіштовхується з надприродною силою, яка докорінно змінює життя усіх присутніх в барі. Виживуть не всі!
Так, герої опиняються на межі між свободою та підкоренням, коли бар навідує група вампірів. Це не просто картина про усім знайомих кровопивць, а алегорія боротьби за ідентичність та незалежність.
"Грішники" були створені у жанрах бойовик та жахи, що не завжди приносить неймовірні рейтинги. Проте історична надприродна історія змогла порушити традиційний порядок.
Лише за перший вікенд у прокаті фільм зібрав 45,6 млн доларів в США, перевищивши очікування у близько 35 млн. На світовій арені станом на 22 квітня фільм зібрав понад $71 млн. Це чудовий результат для оригінального фільму жахів з віковим рейтингом 16+.
"Грішники" отримали рейтинг 98% на Rotten Tomatoes, на IMDb - оцінку 8.2/10, а на Metacritic - 84%. Критики відзначають унікальне поєднання містики та блюзової атмосфери.
Ось деякі коментарі кінокритиків:
Що пишуть глядачі:
Користувачі також хочуть побачити стрічку серед номінантів кінопремії "Оскар".
Нагадаємо, прем'єра вампірського трилеру в українському прокаті відбулася 17 квітня 2025 року. Головні ролі виконали Майкл Б. Джордан (Смоук та Стек), Майлз Кейтон (Семмі Мур), Гейлі Стайнфельд (Мері) та інші.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Rotten Tomatoes, IMDb, Metacritic, коментарі з Instagram-акаунтів фільму "Грішники" та премії "Оскар".