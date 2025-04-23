Бьет рекорды и претендует на "Оскар": что известно о фильме ужасов "Грешники" и первые отзывы

Вампирский фильм ужасов "Грешники" (Sinners), срежиссированный и написанный Райаном Куглером, успел стать фаворитом среди киноманов буквально в первые дни после премьеры. Ему пророчат дальнейший успех и даже номинацию на премию "Оскар".
Чем особенна лента и как ее оценивают зрители, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
События сверхъестественного триллера разворачиваются в 1930 годах в мистическом городе Новый Орлеан. Молодой блюз-гитарист Сэмми Мур убегает от строгого отца-проповедника в бар своих братьев-близнецов Смоука и Стека. Последние известны как ветераны Первой мировой войны. Некоторое время братья занимались мафиозными делами в Чикаго, однако со временем вернулись в родной город.
Здесь они открыли атмосферный бар, который полон музыки и яркой жизни. Однако вскоре заведение сталкивается со сверхъестественной силой, которая в корне меняет жизнь всех присутствующих в баре. Выживут не все!
Так, герои оказываются на грани между свободой и подчинением, когда бар посещает группа вампиров. Это не просто картина о всем знакомых кровопийцах, а аллегория борьбы за идентичность и независимость.
"Грешники" были созданы в жанрах боевик и ужасы, что не всегда приносит невероятные рейтинги. Однако историческая сверхъестественная история смогла нарушить традиционный порядок.
Только за первый уикенд в прокате фильм собрал 45,6 млн долларов в США, превысив ожидания в около 35 млн. На мировой арене по состоянию на 22 апреля фильм собрал более $71 млн. Это отличный результат для оригинального фильма ужасов с возрастным рейтингом 16+.
"Грешники" получили рейтинг 98% на Rotten Tomatoes, на IMDb - оценку 8.2/10, а на Metacritic - 84%. Критики отмечают уникальное сочетание мистики и блюзовой атмосферы.
Вот некоторые комментарии кинокритиков:
Что пишут зрители:
Пользователи также хотят увидеть ленту среди номинантов кинопремии "Оскар".
Напомним, премьера вампирского триллера в украинском прокате состоялась 17 апреля 2025 года. Главные роли исполнили Майкл Б. Джордан (Смоук и Стек), Майлз Кейтон (Сэмми Мур), Хейли Стайнфельд (Мэри) и другие.
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При написании материала были использованы следующие источники: Rotten Tomatoes, IMDb, Metacritic, комментарии из Instagram-аккаунтов фильма "Грешники" и премии "Оскар".