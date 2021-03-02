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В Азовском море вымирает рыба: названы причины

Автор: Роман Мирончук

С каждым годом в акватории Азовского моря становится меньше рыбы. Особенно мало стало азовского бычка, и он теперь считается уже настоящим деликатесом.

Об этом сообщает agronews.ua.

Но с Азовского моря исчезает не только бычок, но и судак, лещ, тарань и другие виды рыбы. Причин несколько.

Во-первых, глобальное потепление, которое вызывает повышение уровня солености морской воды, и провоцирует обмеление основных пресноводных артерий Азовского моря.

Во-вторых, человеческие факторы, влияющие на численность и разнообразие морских жителей Азова. Это и незаконной промышленный вылов морских жителей, и браконьерство, и загрязнение акватории моря промышленными предприятиями, и утечка нефтепродуктов, аварии на территории морских портов и ухудшение экологии через металлургические предприятия.

Специалисты говорят, чтобы предотвратить уничтожение рыб в акватории Азовского моря необходимо принять следующие меры:

  • усилить контроль со стороны государства, правоохранительных и природоохранных органов;
  • усилить уровень ответственности за браконьерство;
  • контролировать методы и орудия, с помощью которых осуществляется лов рыбы;
  • поддержать развитие искусственного разведения рыб;
  • запретить промышленный вылов рыбы на несколько лет.

Напомним, Азовское море сковали плотные льды. Из-за холодов на поверхности образовались невероятные ледяные скульптуры.

Ранее безумный шторм на Азовском море практически "съел" все пляжи.

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Новости Украины рыбаАзовское море
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