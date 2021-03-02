В Азовском море вымирает рыба: названы причины

Но с Азовского моря исчезает не только бычок, но и судак, лещ, тарань и другие виды рыбы. Причин несколько.

Во-первых, глобальное потепление, которое вызывает повышение уровня солености морской воды, и провоцирует обмеление основных пресноводных артерий Азовского моря.

Во-вторых, человеческие факторы, влияющие на численность и разнообразие морских жителей Азова. Это и незаконной промышленный вылов морских жителей, и браконьерство, и загрязнение акватории моря промышленными предприятиями, и утечка нефтепродуктов, аварии на территории морских портов и ухудшение экологии через металлургические предприятия.

Специалисты говорят, чтобы предотвратить уничтожение рыб в акватории Азовского моря необходимо принять следующие меры: