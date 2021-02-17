Азовское море сковали плотные льды: завораживающие фото
Азовское море сковало сильными льдами из-за низкой температуры воздуха и сильных штормовых ветров. Это море редко замерзает и в этом году на поверхности образовались невероятные ледяные скульптуры.
О том, что происходит на побережье Азовского моря, рассказали жители Бердянска, которые разместили фотографии в социальных сетях.
Море начало покрываться льдом еще в воскресенье, 14 февраля. Такое явление бывает редко, и за последние годы льда не было даже в отдельных районах ввиду теплой погоды. Обычно в зимнее время температура воды в Азовском море составляет около +3 градусов. Иногда бывает частичное замерзание в северной части этого моря, так как там вода содержит мало соли. А вот в Южной части Азовского моря льды практические не появляются.
Сейчас в Бердянске сильные морозы и синоптики прогнозируют, что такая погода сохранится до конца этой недели. Кроме того, ситуацию усложняет сильный штормовой ветер, которые помог льду вылепить невероятные узоры и скульптуры.
Пользователи социальных сетей начали размещать фотографии Азовского моря и назвали то, что там сейчас происходит – настоящей Арктикой.
Фото: instagram.com/valentina_ivanovna
Фото: instagram.com/elena
Фото: instagram.com/ttanyacher
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