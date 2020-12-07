Безумный шторм на Азовском море практически "съел" все пляжи: берега не осталось

Шторм в Запорожской области будет еще бушевать (коллаж РБК-Украина)

На Азовском море разбушевался сильнейший шторм. Из-за сильной стихии оказалась затопленной дорога к президентской резиденции на острове Бирючий. Об этом рассказали в ТСН.

Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео разбушевавшегося шторма и становится понятно, что волны полностью прервали единственный сухопутный путь к заповеднику "Бирючий остров", где кроме туристических баз расположен особняк государственного управления делами, закрепленный за Владимиром Зеленским.

Сейчас порывы ветра в Кирилловке достигают 25-30 метров в секунду, а двухметровые волны наступают на берег, перемывая дорогу, которая соединяет материк с заповедником. Море фактически "проглотило" все местные пляжи, затапливаются базы отдыха и кафе на побережье.

В воде и опоры линий электропередач. К счастью, электроснабжение в заповеднике еще присутствует.

По словам синоптиков, шторм будет еще бушевать как минимум трое суток.

Как мы писали ранее, побережье Кирилловки, популярного курорта на Азовском море, покрылось густой белой пеной, которая похожа на взбитые сливки.