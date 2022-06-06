В Азовском море оккупанты погубили краснокнижный вид рыб

Он отмечает, что за всю историю существования парка, то есть за 12 лет, до сих пор не было "ни одного случая фиксации позорного факта гибели Желтой триглы в Азовском море".

"Орки и здесь превзошли сами себя. Надеюсь, что очень скоро орки как инвазионный вид нашей экосистемы исчезнут с нашей территории. Слава Украине!!!" - говорится в публикации.

В Азовском море зафиксирована гибель редкой рыбы Желтая тригла (фото: facebook.com / Дмитро Воловик)

Обратим внимание, что руководитель природного парка в комментариях под постом указывает на связь гибели Желтого морского петуха с мором дельфинов в акватории Азовского моря, что было замечено на днях недалеко от Мариуполя.

Что известно о Желтой тригле

В Красной книге Украины эта рыба имеет природоохранный статус "редкий". Морская демерсальная рыба достигает 75 см длины и массы до 6 кг. Продолжительность жизни до 14 лет. Питается Желтый морской петух рыбами, ракообразными и моллюсками.

Тригла имеет большую голову треугольной формы, которая покрыта костными пластинами, гребнями и шипами. Имеет пестрый окрас тела розовый, желтый, красно-коричневый с темными пятнами, бурый и золотистый, а также белый на брюшной части - благодаря чему рыба и получила свое название Морской петух.

Желтая тригла (фото: uk.wikipedia.org)

У Желтой триглы довольно долгий период нереста, с мая по август в Европе, а в акватории Африки - круглогодичный.

Морской желтый петух (фото: Bild / RoterKnurrhahn)