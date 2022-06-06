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В Азовском море оккупанты погубили краснокнижный вид рыб

Коллаж РБК-Украина: в Азовском море фиксируют гибель редкой Желтой триглы
Автор: Владимир Костырин

В Азовском море из-за действий российских оккупантов зафиксирована гибель краснокнижного вида рыб Желтая тригла (или морской петух), единственного вида рода в фауне Украины.

Об этом рассказал директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик в своем Facebook.

Он отмечает, что за всю историю существования парка, то есть за 12 лет, до сих пор не было "ни одного случая фиксации позорного факта гибели Желтой триглы в Азовском море".

"Орки и здесь превзошли сами себя. Надеюсь, что очень скоро орки как инвазионный вид нашей экосистемы исчезнут с нашей территории. Слава Украине!!!" - говорится в публикации.

В Азовском море зафиксирована гибель редкой рыбы Желтая тригла (фото: facebook.com / Дмитро Воловик)

Обратим внимание, что руководитель природного парка в комментариях под постом указывает на связь гибели Желтого морского петуха с мором дельфинов в акватории Азовского моря, что было замечено на днях недалеко от Мариуполя.

Что известно о Желтой тригле

В Красной книге Украины эта рыба имеет природоохранный статус "редкий". Морская демерсальная рыба достигает 75 см длины и массы до 6 кг. Продолжительность жизни до 14 лет. Питается Желтый морской петух рыбами, ракообразными и моллюсками.

Тригла имеет большую голову треугольной формы, которая покрыта костными пластинами, гребнями и шипами. Имеет пестрый окрас тела розовый, желтый, красно-коричневый с темными пятнами, бурый и золотистый, а также белый на брюшной части - благодаря чему рыба и получила свое название Морской петух.

Желтая тригла (фото: uk.wikipedia.org)

У Желтой триглы довольно долгий период нереста, с мая по август в Европе, а в акватории Африки - круглогодичный.

Морской желтый петух (фото: Bild / RoterKnurrhahn)

Напомним, недавно уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предупредила, что в Мариуполе высокая угроза попадания трупного яда, бактерий и других возбудителей в водопроводную систему, реки, море и подземные источники.

Также в мэрии Мариуполя заявляли об угрозе полного вымирания Азовского моря. Дело в том, что в результате регулярной бомбардировки "Азовстали" российские военные могли вызвать утечку десятков тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода.

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Азовское море