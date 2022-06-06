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В Азовському морі окупанти погубили червонокнижний вид риб

Колаж РБК-Україна: в Азовському морі фіксують загибель рідкісної жовтої тригли
Автор: Володимир Костирін

В Азовському морі через дії російських окупантів зафіксована загибель червонокнижного виду риб Жовта тригла (або морський півень), єдиного виду роду у фауні України.

Про це розповів директор Приазовського національного природного парку Дмитро Воловик у своєму Facebook.

Він зазначає, що за всю історію існування парку, тобто за 12 років, досі не було "жодного випадку фіксації ганебного факту загибелі Жовтої тригли в Азовському морі".

"Орки і тут перевершили самі себе. Сподіваюся, що дуже скоро орки як інвазійний вид нашої екосистеми зникнуть з нашої території. Слава Україні!!!" - йдеться в публікації.

В Азовському морі зафіксована загибель рідкісної риби Жовта тригла (фото: facebook.com / Дмитро Воловик)

Звернемо увагу, що керівник природного парку в коментарях під постом вказує на зв'язок загибелі жовтого морського півня з мором дельфінів в акваторії Азовського моря, що було помічено днями недалеко від Маріуполя.

Що відомо про Жовтий триглу

У Червоній книзі України ця риба має природоохоронний статус "рідкісний". Морська демерсальна риба досягає 75 см довжини та маси до 6 кг. Тривалість життя до 14 років. Харчується Жовтий морський півень рибами, ракоподібними і молюсками.

Тригла має велику голову трикутної форми, яка покрита кістковими пластинами, гребенями і шипами. Має строкате забарвлення тіла рожевий, жовтий, червоно-коричневий з темними плямами, бурий і золотистий, а також білий на черевній частині - завдяки чому риба й отримала свою назву морський півень.

Жовта тригла (фото: uk.wikipedia.org)

У Жовтої тригли досить довгий період нересту, з травня по серпень в Європі, а в акваторії Африки - цілорічний.

Морський жовтий півень (фото: Bild / RoterKnurrhahn)

Нагадаємо, нещодавно уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова попередила, що у Маріуполі висока загроза потрапляння трупної отрути, бактерій та інших збудників у водопровідну систему, річки, море і підземні джерела.

Також у мерії Маріуполя заявляли про загрозу повного вимирання Азовського моря. Річ у тому, що в результаті регулярного бомбардування "Азовсталі" російські військові могли спричинити витік десятків тисяч тонн концентрованого розчину сірководню.

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Азовское море