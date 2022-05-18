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Азовскому морю грозит вымирание. Оккупанты могли вызвать утечку сероводорода

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Среда 18 мая 2022 17:13
Азовскому морю грозит вымирание. Оккупанты могли вызвать утечку сероводорода Фото: оккупанты могли вызвать утечку сероводорода в Азовское море (t.me/mariupolrada/9674)
Автор: Сергей Пышкин

В результате регулярной бомбардировки "Азовстали", российские военные могли вызвать утечку десятков тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода. Есть угроза полного вымирания Азовского моря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

Утечка жидкости может убить флору и фауну Азовского моря. После этого, опасные вещества могут попасть до Черного и Средиземного морей.

"Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Далее опасные вещества могут попасть до Черного и Средиземного морей. Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предупреждения экологической катастрофы мирового уровня",- пишет городской совет.

Фото: оккупанты могли вызвать утечку сероводорода в Азовское море (t.me/mariupolrada/9674)

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Азовское море Украина Российская Федерация
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