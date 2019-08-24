В Азовском море нашли бутылку с "посланием из прошлого" (фото письма)

Бутылка провела в Азовском море всего месяц, как ее нашли
На Азовском море отдыхающих ждал интересный сюрприз. Люди извлекли из моря пластиковую бутылку, в которой находилось бумажное послание. В письме девушка Кристина желала всем туристам прекрасного отдыха, а также предостерегала людей не ходить на лиман, так как он кишит комарами. Фотографию на своей странице в Facebook опубликовала Светлана Берестовская.
"Каждое лето мы живем у моря, но сегодня впервые в жизни нашли послание в бутылке. Дорогая девушка Кристина — спасибо за приветы и добрые пожелания! На лиман мы не ходим. Надеемся ваш отдых удался на славу", — написала Светлана.
В комментариях к посту женщина предположила, что бутылка с посланием приплыла или из Приморска, или из Кирилловки, так как ближе лиманов нет. Емкость с письмом провела в море всего месяц, так как письмо датировано 18 июля 2019 года.
В комментариях пользователи отметили, что Светлана прикоснулась к прошлому.
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