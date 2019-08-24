В Азовському морі знайшли пляшку із "посланням з минулого" (фото листа)

На Азовському морі відпочиваючих чекав цікавий сюрприз. Люди витягли з моря пластикову пляшку, в якій знаходилося паперове послання. У листі дівчина Христина бажала всім туристам чудового відпочинку, а також застерігала людей не ходити на лиман, через те, що він кишить комарами. Фотографію на своїй сторінці в Facebook опублікувала Світлана Берестовська.

"Кожне літо ми живемо біля моря, але сьогодні вперше в житті знайшли послання в пляшці. Люба дівчина Крістіна — дякую за вітання і добрі побажання! На лиман ми не ходимо. Сподіваємося ваш відпочинок вдався на славу", — написала Світлана.

В коментарях до посту жінка припустила, що пляшка з посланням припливла або з Приморська, або з Кирилівки, адже ближче лиманів немає. Ємкість з листом провела в морі всього місяць, адже лист датований 18 липня 2019 року.

Скріншот поста (facebook.com/vylkanova)

У коментарях користувачі відзначили, що Світлана доторкнулась до минулого.

Це дуже круто! :) Ти доторкнулася до вічного руху моря, який приносить радість і послання, що живуть на його березі.

Ми звичайно, розраховували на карту з вказівками де захований скарб....ну добре, привіти це теж непогано. Скріншот коментарів (facebook.com/vylkanova)

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