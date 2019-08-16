В Украине утонули более 900 человек с начала года

Иллюстративное фото (facebook.com informator.dp.ua)

В частности, в августе утонули 70 человек

С начала 2019 года на водоемах страны утонуло 907 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, в августе утонули 70 человек.

"В перерыве между дождями и похолоданием люди находят время искупаться на местных реках или озерах. Поскольку последние в большинстве не оборудованы спасательными постами и не приспособлены к безопасному отдыху, последствия не заставляют себя долго ждать... Только с начала августа утонуло уже 70 человек, 8 из которых - дети. Всего же в течение года вода унесла жизни уже 907-ми человек", - говорится в сообщении.

Судя по количеству чрезвычайных событий у водоемов, Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает:

никогда не ныряйте в незнакомых местах;

не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;

не заплывайте далеко, никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас;

температура воды должна быть не ниже +17;

плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут;

следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра;

отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах.

Напомним, по состоянию на 10 августа сообщалось, что на водоемах Украины в августе уже погибли более 30 человек. Спасатели подчеркивали, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине за неделю - с 22 по 28 июля - утонул 51 человек.