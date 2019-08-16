В Украине утонули более 900 человек с начала года

В частности, в августе утонули 70 человек
С начала 2019 года на водоемах страны утонуло 907 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
По данным ГСЧС, в августе утонули 70 человек.
"В перерыве между дождями и похолоданием люди находят время искупаться на местных реках или озерах. Поскольку последние в большинстве не оборудованы спасательными постами и не приспособлены к безопасному отдыху, последствия не заставляют себя долго ждать... Только с начала августа утонуло уже 70 человек, 8 из которых - дети. Всего же в течение года вода унесла жизни уже 907-ми человек", - говорится в сообщении.
Судя по количеству чрезвычайных событий у водоемов, Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает:
Напомним, по состоянию на 10 августа сообщалось, что на водоемах Украины в августе уже погибли более 30 человек. Спасатели подчеркивали, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения.
Как писало РБК-Украина ранее, в Украине за неделю - с 22 по 28 июля - утонул 51 человек.