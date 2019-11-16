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Азовское побережье накрыл сильный шторм: впечатляющие фото

STYLERЖизнь    16.11.2019 - 12:44
Азовское побережье накрыл сильный шторм: впечатляющие фото
Азовское побережье накрыл сильный шторм (фото: wmygo.com.ua)

Сильная буря дала местным жителям о себе знать

В пятницу, 15 ноября, на побережье Азовского моря произошла сильная буря. Впечатляющими снимками и подробностями происшествия поделилось издание "РИА Мелитополь".

Спасатели заранее предупреждали о том, что Азовское побережье может накрыть сильным штормом. Данный прогноз оказался довольно точным и долго ждать не пришлось.

Азовское побережье накрыл сильный шторм (фото: ria-m.tv)

Отмечается, что шторм поднял песок и глину, превратив таким образом море в настоящее какао.

Ветер, по словам местных жителей, буквально сдувал с места. К слову, 16 ноября шторм все еще бушует. По прогнозам, высота волн может достигать 13-15 дм, а сила ветра составит 15-20 м/с.

Напомним, что буря в Канаде оставила без света почти миллион людей.

Также ранее сообщалось, что в результате тропического шторма "Имельда" , который обрушился на Техас, погибли два человека.

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