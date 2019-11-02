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Буря в Канаде оставила без света почти миллион людей

Новости » Общество     02.11.2019 - 06:31
Буря в Канаде оставила без света почти миллион людей
Иллюстративное фото (соцсети)

Для ликвидации последствий непогоды потребуется как минимум сутки

На юго-западе провинции Квебек в Канаде 980 тыс. жителей остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

Отмечается, что буря унесла по крайней мере одну жизнь. В Бромонте, на южном берегу Монреаля, 63-летний мужчина погиб после того, как на него упало дерево. Он фотографировал еще одно поваленное дерево.

Еще один человек серьезно травмировался в Монреале вследствие удара вырванного ветром из здания кирпича.

Кроме того, из-за сильных ветров, которые местами достигали 90 км\ч, отменили сотни рейсов в международном аэропорту Монреаля, одном из наиболее загруженных аэропортов Канады.

В настоящее время с последствиями непогоды борются около 600 сотрудников Hydro-Quebec. Однако специалистам понадобится как минимум сутки, чтобы отреагировать на все 2100 инцидентов в регионе.

Ранее сообщалось, что в результате тропического шторма "Имельда" , который обрушился на Техас, погибли два человека.

РБК-Украина писало, что три человека погибли в результате наводнения после ливней на юге Франции.

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