Жертвами тропического шторма в Техасе стали два человека

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В связи со штормом в Тахасе более 900 рейсов было отменено или задержано

В результате обрушившегося на Техас тропического шторма "Имельда" погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Сообщается, что в настоящее время в пострадавших районах ведется поисково-спасательная операция.

Мэр Хьюсьтона Сильвестр Тернер сообщил, что окраины города оказались затоплены. В связи с непогодой более 900 рейсов было отменено или задержано.

Напомним, вчера новый ураган "Лорена", который сформировался в Тихом океане, обрушился на побережье Мексики.

РБК-Украина писало, что в результате мощного урагана "Дориан", который несколько дней подряд бушевал на Багамах, пропавшими без вести числятся 2,5 тыс. человек.

Напомним, ураган "Дориан" разрушил свыше 13 тысяч зданий на Багамских островах. Он обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября, скорость ветра достигала 298 км/ч. Потом стихия пронеслась вдоль атлантического побережья США до Канады, нанося существенный ущерб. В Канаде из-за урагана "Дориан" почти 500 тыс. человек остались без электричества.