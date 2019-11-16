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Азовське узбережжя накрив сильний шторм: вражаючі фото

STYLERЖиття    16.11.2019 - 12:44
Азовське узбережжя накрив сильний шторм: вражаючі фото
Азовське узбережжя накрив сильний шторм (фото: wmygo.com.ua)

Сильна буря дала місцевим жителям про себе знати

У п'ятницю, 15 листопада, на узбережжі Азовського моря трапилася сильна буря. Вражаючими знімками і подробицями події поділилося видання "РІА "Мелітополь".

Рятувальники заздалегідь попереджали про те, що Азовське узбережжя може накрити сильним штормом. Цей прогноз виявився досить точним і довго чекати не довелося.

Азовське узбережжя накрив сильний шторм (фото: ria-m.tv)

Наголошується, що шторм підняв пісок і глину, перетворивши таким чином море у какао.

Вітер, за словами місцевих жителів, буквально здував з місця. До речі, 16 листопада шторм все ще вирує. За прогнозами, висота хвиль може досягати 13-15 дм, а сила вітру становитиме 15-20 м/с.

Нагадаємо, що буря в Канаді залишила без світла майже мільйон людей.

Також раніше повідомлялося, що в результаті тропічного шторму "Імельда" , який обрушився на Техас, загинули дві людини.

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