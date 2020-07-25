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З Азовським морем нова біда: підійти до води практично неможливо (фото, відео)

Азовське море, Субота 25 липня 2020 12:43
З Азовським морем нова біда: підійти до води практично неможливо (фото, відео)
На Азовському морі помітили нову проблему (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Відпочиваючі показали нову проблему на Азовському морі

На Азовському морі помітили нову проблему – все узбережжя покрили шматочки водоростей, які заважають комфортному відпочинку. Зелена "жижа" у великих кількостях знаходиться у воді на самому узбережжі. Відповідні фото і відео, зроблені на дикому пляжі, опублікували у соцмережі відпочиваючі.

Як розповідає видання "Голос Запоріжжя", водорості стали перешкодою, яка просто не дає пройти до води. Крім того, берег виглядає недоглянутим.

Варто відзначити, що раніше на в'їзді на пляж, на якому помітили неприємні зміни у воді, стояв шлагбаум. В'їзд на цей пляж був платним. За зібрані гроші проводилася прибирання пляжу, були встановлені біотуалети.

З Азовським морем нова біда: підійти до води практично неможливо (фото, відео)

З Азовським морем нова біда: підійти до води практично неможливо (фото, відео)

На Азовському морі помітили нову проблему (фото: golos.zp.ua)

Зараз проїзд доступний всім абсолютно безкоштовно. Сміття з території пляжу ніхто не вивозить. А через проблеми з водою туристів біля Азовського моря все менше.

Варто нагадати, що раніше українець поскаржився на відпочинок в Кирилівці. Блогер Євген WEBMANCER опублікував на своєму YouTube-каналі відео, на якому показав, як зараз йдуть справи на курорті. За його словами, через те, що Азовське море стало менш солоним його "полюбили" морські блохи й медузи. Так, в перший день відпочинку доньку Євгена вжалила медуза і дівчинка більше не захотіла заходити в море.

Як ми раніше повідомляли, у Бердянську відпочиваючі також поскаржилися на опіки, які отримали після контакту з медузами підвиду корнерот.

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