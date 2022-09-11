Над Азовским морем небо украсил багряный тризуб: пророческое видео

Пользователи сети обращают внимание, что такой яркий символ не только поражает своей красотой, но и расценивается людьми как доброе знамение, особенно на фоне последних новостей о стремительном контрнаступлении защитников Украины и освобождении в эти дни десятков населенных пунктов от российских захватчиков.

Как уточняется, кадры были сделаны в пустынном нынче Счастливцево, временно оккупированном войсками РФ, на Арабатской Стрелке 10 сентября.

В небе над курортным поселком на Арабатской Стрелке заметили изображение тризуба, государственного герба Украины (фото: скриншот с видео)

"Вот она "русская осень" перед освобождением от ордынского ига. Но самое красивое - это тризуб в небе. Отличный знак. Особенно в свете последних новостей!" - говорится в описании под видео.

Как видно на ролике, на пляже в этом курортном поселке никого нет. Над неспокойным морем раскинулись облака, на которых растянулся во время заката багряный тризуб.

Видео: на Арабатской стрелке в небе во время заката появился багряный тризуб

В комментариях под роликом - восторженные отзывы о таком явлении в небе.