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Над Азовським морем небо прикрасив багряний тризуб: пророче відео

Фото: в небі над Арабатською Стрілкою на заході сонця розцвів тризуб (скриншот з відео)
Автор: Володимир Костирін

На узбережжі Азовського моря на Арабатській стрілці спостерігали дивовижне явище в небі над селищем Щасливцеве (в Генічеському районі Херсонської області) - на заході сонця на фоні хмар сонячні промені сформували чіткі обриси державного герба України - тризуба.

Цю небесну картину зняли на відео, і кадри опубліковані на YouTube-каналі "Кирилівка.Укр".

Користувачі мережі звертають увагу, що такий яскравий символ не тільки вражає своєю красою, а й розцінюється людьми як добре знамення, особливо на тлі останніх новин про стрімкий контрнаступ захисників України та звільнення в ці дні десятків населених пунктів від російських загарбників.

Як уточнюється, кадри були зроблені в пустельному нині Щасливцеве, тимчасово окупованому військами РФ, на Арбатській стрілці 10 вересня.

У небі над курортним селищем на Арабатській стрілці помітили зображення тризуба, державного герба України (фото: скріншот з відео)

"Ось вона "російська осінь" перед звільненням від ординського ярма. Але найкрасивіше - це тризуб в небі. Відмінний знак. Особливо у світлі останніх новин!" - йдеться в описі під відео.

Як видно на ролику, на пляжі в цьому курортному селищі нікого немає. Над неспокійним морем розкинулися хмари, на яких розтягнувся під час заходу сонця багряний тризуб.

Відео: на Арбатській стрілці в небі під час заходу з'явився багряний тризуб

У коментарях під роликом - захоплені відгуки про таке явище в небі.

  • Наше прекрасне море!
  • Ще й у самому серці Щасливцеве! Можна сказати серце Арабатських Еміратів!
  • Я ще на 0.38 побачила птицю схожу на фенікс. Там де розтягнутий відблиск від заходу.
  • Тримайтеся, наші хлопці на підході. І все повернеться. І знову дасть Бог ми будемо у вас відпочивати.
  • Чекати недовго. Орда покине ці прекрасні землі.

Нагадаємо, перед цим, на День Незалежності, в небі над Миколаївською областю хмари сформували особливі обриси, що нагадують карту України разом з Кримом, а також частиною російської Кубані.

А також ми писали, що в серпні з'явилися фото окупованої Арабатської стрілки у розпал сезону.

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Херсонская областьАзовское море