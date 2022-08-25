С освобожденным Крымом и частью Кубани: в небе над Украиной увидели добрый знак

В небе над Николаевской областью облака сформировали особые очертания, внешне напоминающие карту Украины в государственных границах, включая временно оккупированный полуостров Крым, а также часть российской Кубани.

А вот вдоль этой карты четко проходила горизонтальная линия, разделяющая небосвод и облака на нежно синеватый и желтоватый оттенки, словно цвета государственного флага Украины.

Примечательно, что подобное "облачное" явление показалось на небе именно в День Независимости, 24 августа, в чем многие пользователи сети усмотрели вдохновляющий "подарок" украинцам к празднику от самой природы, "знак свыше" во время войны с российскими захватчиками, что территории нашей страны непременно будут освобождены, а все замыслы интервентов - обречены на провал.

"Фото дня в День Независимости пришло из Николаевщины, где в небе появился знак свободной Украины с Крымом и частью Кубани", - подписал снимок корреспондент "АрмияInform".

В небе над Николаевской области облака сформировали очертания карты Украины (фото: facebook.com/serega.misura)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Могут ли Кубань и Белгород вернуться на историческую родину - в Украину?

Вот как комментируют красивый кадр украинцы в сети:

Небесная Канцелярия выпустила новую карту

Все будет Украина!

Природа - за освобождение Украины!

И Крым там без крымского моста

И сине-желтый цвет

Пусть будет так уж в самое ближайшее время!

Йой, най буде)

Высшие силы и наши ВСУ уже во Вселенной прописали нашу Победу! Слава ВСУ! Храни Господь каждого нашего воина!

Напомним, что согласно открытым документам, по переписи 1926 года, часть регионов Кубани имела 75-90% украинцев среди населения, больше половины Кубани в 1897 году говорила на украинском языке.