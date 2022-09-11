ua ru
Вс, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Над Азовским морем небо украсил багряный тризуб: пророческое видео

Новина українською →
Арабатская Стрелка, Воскресенье 11 сентября 2022 17:29
Над Азовским морем небо украсил багряный тризуб: пророческое видео Фото: в небе над Арабатской Стрелкой на закате расцвел тризуб (скриншот с видео)
Автор: Владимир Костырин

На побережье Азовского моря на Арабатской Стрелке наблюдали удивительное явление в небе над поселком Счастливцево (в Геническом районе Херсонской области) - на закате на фоне облаков солнечные лучи сформировали четкие очертания государственного герба Украины - тризуба.

Эту небесную картину запечатлели на видео, и кадры опубликованы на YouTube-канале "Кирилловка.Укр".

Пользователи сети обращают внимание, что такой яркий символ не только поражает своей красотой, но и расценивается людьми как доброе знамение, особенно на фоне последних новостей о стремительном контрнаступлении защитников Украины и освобождении в эти дни десятков населенных пунктов от российских захватчиков.

Как уточняется, кадры были сделаны в пустынном нынче Счастливцево, временно оккупированном войсками РФ, на Арабатской Стрелке 10 сентября.

Над Азовским морем небо украсил багряный тризуб: пророческое видеоНад Азовским морем небо украсил багряный тризуб: пророческое видеоНад Азовским морем небо украсил багряный тризуб: пророческое видео

В небе над курортным поселком на Арабатской Стрелке заметили изображение тризуба, государственного герба Украины (фото: скриншот с видео)

"Вот она "русская осень" перед освобождением от ордынского ига. Но самое красивое - это тризуб в небе. Отличный знак. Особенно в свете последних новостей!" - говорится в описании под видео.

Как видно на ролике, на пляже в этом курортном поселке никого нет. Над неспокойным морем раскинулись облака, на которых растянулся во время заката багряный тризуб.

Видео: на Арабатской стрелке в небе во время заката появился багряный тризуб

В комментариях под роликом - восторженные отзывы о таком явлении в небе.

  • Наше прекрасное море!
  • Еще и в самом сердце Счастливцево! Можно сказать сердце Арабатских эмиратов!
  • Я еще на 0.38 увидела птицу похожую на феникс. Там где растянутый блик от заката.
  • Держитесь, наши ребята на подходе. И все вернется. И опять даст Бог мы будем у вас отдыхать.
  • Ждать недолго. Орда покинет эти прекрасные земли.

Напомним, перед этим, в День Независимости, в небе над Николаевской областью облака сформировали особые очертания, напоминающие карту Украины вместе с Крымом, а также частью российской Кубани.

А также мы писали, что в августе появились фото оккупированной Арабатской Стрелки в разгар сезона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Азовское море
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь