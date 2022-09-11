Над Азовским морем небо украсил багряный тризуб: пророческое видео
На побережье Азовского моря на Арабатской Стрелке наблюдали удивительное явление в небе над поселком Счастливцево (в Геническом районе Херсонской области) - на закате на фоне облаков солнечные лучи сформировали четкие очертания государственного герба Украины - тризуба.
Эту небесную картину запечатлели на видео, и кадры опубликованы на YouTube-канале "Кирилловка.Укр".
Пользователи сети обращают внимание, что такой яркий символ не только поражает своей красотой, но и расценивается людьми как доброе знамение, особенно на фоне последних новостей о стремительном контрнаступлении защитников Украины и освобождении в эти дни десятков населенных пунктов от российских захватчиков.
Как уточняется, кадры были сделаны в пустынном нынче Счастливцево, временно оккупированном войсками РФ, на Арабатской Стрелке 10 сентября.
В небе над курортным поселком на Арабатской Стрелке заметили изображение тризуба, государственного герба Украины (фото: скриншот с видео)
"Вот она "русская осень" перед освобождением от ордынского ига. Но самое красивое - это тризуб в небе. Отличный знак. Особенно в свете последних новостей!" - говорится в описании под видео.
Как видно на ролике, на пляже в этом курортном поселке никого нет. Над неспокойным морем раскинулись облака, на которых растянулся во время заката багряный тризуб.
Видео: на Арабатской стрелке в небе во время заката появился багряный тризуб
В комментариях под роликом - восторженные отзывы о таком явлении в небе.
- Наше прекрасное море!
- Еще и в самом сердце Счастливцево! Можно сказать сердце Арабатских эмиратов!
- Я еще на 0.38 увидела птицу похожую на феникс. Там где растянутый блик от заката.
- Держитесь, наши ребята на подходе. И все вернется. И опять даст Бог мы будем у вас отдыхать.
- Ждать недолго. Орда покинет эти прекрасные земли.
Напомним, перед этим, в День Независимости, в небе над Николаевской областью облака сформировали особые очертания, напоминающие карту Украины вместе с Крымом, а также частью российской Кубани.
А также мы писали, что в августе появились фото оккупированной Арабатской Стрелки в разгар сезона.